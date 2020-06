"Początkowo myślałem, że to bójka. Później zobaczyłem nóż w jego rękach"

25-letni Libijczyk Khairi Saadallah, który w sobotę w Reading w miejskim parku zabił trzy osoby, był znany Brytyjskiej Służbie Bezpieczeństwa MI5 - ustaliła BBC. Jak relacjonował jeden ze świadków, mężczyzna do ataku użył "długiego, przynajmniej kilkunastocentymetrowego noża".

W sobotę wieczorem w parku Forbury Gardens w Reading na zachód od Londynu Khairi Saadallah dźgnął nożem siedzących tam ludzi, zabijając trzy osoby i poważnie raniąc trzy kolejne. Policja oświadczyła w niedzielę przed południem, że traktuje zdarzenie jako mające charakter terrorystyczny, ale dodano, iż wszystko wskazuje na to, że sprawca działał sam i nie ma dalszego zagrożenia dla mieszkańców.

Do ataku nożownika doszło w Reading na zachód od Londynu

"Początkowo myślałem, że to bójka"

- Wszyscy dobrze się bawiliśmy, kiedy nagle usłyszeliśmy krzyk. Odwróciłem się i zobaczyłem, jak napastnik zadaje cios mężczyźnie. Później zaatakował kolejną osobę i kolejną, bo była to grupa licząca około dziesięciu osób, siedząca w kręgu. Początkowo myślałem, że to bójka, ale później zobaczyłem długi, przynajmniej kilkunastocentymetrowy nóż w jego rękach - opisywał. - W pewnym momencie on się odwrócił i spojrzał prosto na nas. Zacząłem krzyczeć, że trzeba uciekać i rzeczywiście po chwili ludzie zaczęli wybiegać z parku - tak wspominał sobotnie wydarzenia Wort w rozmowie z BBC.