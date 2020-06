Atak w Glasgow, napastnik zastrzelony przez policję, wśród rannych funkcjonariusz. Media: zginęły trzy osoby

Co najmniej trzy osoby zginęły w ataku, do którego doszło w piątek w Glasgow - donoszą brytyjskie media. Jak podała policja, sześć osób zostało rannych, w tym jeden funkcjonariusz. Potwierdziła też, że napastnik został zastrzelony.

Media: atak nożownika

Kilkanaście wozów policyjnych, ludzie we krwi

- Widziałem mężczyznę, leżącego na ziemi, pochodzenia afrykańskiego, bez butów. Ktoś trzymał go za bok. Nie wiem, czy miał ranę postrzałową, czy ranę kłutą, czy co to było - relacjonował świadek w rozmowie z brytyjskim nadawcą. - Potem wybuchło zamieszanie, zjechały się kolejne karetki, zobaczyliśmy uzbrojonych policjantów, którzy wbiegali do hotelu obok (pubu - red.) Society Room - kontynuował. Jak dodał, policjanci kazali mu schować się w pobliskim lokalu i zamknąć za sobą drzwi.