Dwa dochodzenia, ośmiu podejrzanych o terroryzm. Policja ujawnia szczegóły 

Tamiza w Londynie Źródło: Reuters

Londyńska policja zatrzymała ośmiu mężczyzn w związku z dwoma oddzielnie prowadzonymi śledztwami w sprawie terroryzmu - podała w niedzielę stacja Sky News. Oba dochodzenia dotyczą między innymi obywateli Iranu, ale nie są powiązane ze sobą - poinformowały służby.

Kluczowe fakty: Do aresztowań doszło 3 maja w pięciu różnych lokalizacjach.

Aresztowano łącznie siedmiu obywateli Iranu, dane piątego mężczyzny wciąż są ustalane.

W oficjalnym oświadczeniu policja podaje szczegóły operacji.

W niedzielę rano londyńska policja metropolitalna podała, że trzy osoby zostały aresztowane w Londynie w ramach operacji antyterrorystycznej. W komunikacie przekazano, że dwóch mężczyzn zostało aresztowanych w sobotę pod różnymi adresami w północno-zachodnim Londynie, a jeden mężczyzna - pod adresem w zachodnim Londynie. Zatrzymani mężczyźni są obywatelami Iranu. Są w wieku 39, 44 i 55 lat.

Zatrzymanie pięciu osób

Po północy z soboty na niedzielę, policja w Londynie podała informację o aresztowaniu w sobotę - w odrębnym dochodzeniu - pięciu innych mężczyzn w ramach śledztwa dotyczącego planowanego zamachu terrorystycznego na pewien obiekt, nazwy którego nie ujawniono ze względu na dobro dochodzenia. Aresztowania miały miejsce w Londynie, Swindon, Stockport, Rochdale oraz Manchesterze.

Jak przekazała policja w oficjalnym oświadczeniu, czterech z mężczyzn jest obywatelami Iranu w wieku od 29 do 46 lat- dane piątego wciąż są ustalane. Zapewniono również, że skontaktowano się z miejscem, które było celem ataku, "aby powiadomić o tym fakcie oraz udzielić odpowiednich porad i wsparcia".

- Dochodzenie jest wciąż na wczesnym etapie i rozważane są różne opcje w celu zidentyfikowania możliwych motywów działania podejrzanych oraz sprawdzenia, czy nadal istnieje zagrożenie dla społeczeństwa w związku z tą sprawą - oświadczył Dominic Murphy, szef wydziału londyńskiej policji zajmującego się zwalczaniem terroryzmu.

Apel o zachowanie czujności

Przedstawiciel policji podkreślił, że należy ze zrozumieniem odnieść się do uzasadnionego zaniepokojenia opinii publicznej ostatnimi aresztowaniami w toku operacji antyterrorystycznej. Jednocześnie wezwał do zachowania czujności oraz informowania policji o wszystkim, co może budzić podejrzenia.

- Współpracujemy ściśle z lokalnymi funkcjonariuszami w obszarach, w których dokonaliśmy dziś aresztowań - zapewnił Murphy.

