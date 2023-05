Arcybiskup ukarany wysokim mandatem. Przekroczył prędkość o 8 km/h

Arcybiskup ukarany mandatem

Według "Evening Standard" sprawa dotyczy wykroczenia drogowego z 2 października ubiegłego roku, kiedy to o godzinie 11:05 arcybiskup został sfotografowany przez fotoradar w centrum Londynu, gdy jechał volkswagenem golfem w kierunku swojej rezydencji - Pałacu Lambeth. Według tej relacji miał jechać 25 mil na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 mil na godzinę. Przekroczył więc dozwoloną prędkość o ok. 8 km na godzinę. Powołując się na dokumenty brytyjska gazeta informuje, że duchowny potwierdził, że to on prowadził auto.