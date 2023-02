Andrzej Duda spotkał się z królem Karolem III w Pałacu Buckingham

czytaj dalej

Piątek jest 359. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wygłosił zdalne wystąpienie na corocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. - Widzieliśmy w zeszłym roku, że Rosja - Goliat - zaczęła przegrywać i teraz nie ma już żadnych szans. Stara się jednak zyskać czas na tej wojnie, by dalej niszczyć Ukrainę - powiedział prezydent. Ukraiński przywódca nawoływał do jedności w walce z Rosją. Twierdził, że "im dłużej jej nie ma, tym bardziej zachęca się Moskwę do agresji". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.