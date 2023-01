Andrew Tate tematem lekcji w szkołach. Nauczyciele chcą ograniczyć jego wpływ na chłopców

Najczęściej Tate'a podziwiają młodzi chłopcy

Charlotte Carson, nauczycielka z Belfastu, stwierdziła w rozmowie z BBC, że Andrew Tate jest wprawdzie "inteligentny, wyrazisty i zdyscyplinowany", ale jednocześnie "żałosny, niepewny siebie i promuje poglądy Talibów na temat traktowania kobiet". To właśnie - według niej - jest problemem, z jakim muszą się zmierzyć dziś brytyjskie szkoły. W placówce, w której pracuje Carson, Tate stał się w ostatnim czasie wzorem do naśladowania w szczególności dla młodych chłopców.

Choć Carson uważa to za niemal "karykaturę żałosnej niepewności", to niektórzy z jej uczniów stają w obronie influencera, a jeden z nich miał przyznać, że nawet gdyby Tate został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu przestępstw, nadal by go podziwiał.