Świat "Królowa bardzo chce, aby odgrywał ważną rolę". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia Oprac. Adam Styczek |

Były książę Andrzej, brat króla Karola, na archiwalnych zdjęciach Źródło zdj. gł.: Neil Hall/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na właściwe przeprowadzenie formalnej procedury lub weryfikacji (Andrew Mountbatten-Windsora - red.). Nie ma również dowodów na to, że rozważano tę możliwość" - przekazał w pisemnym oświadczeniu dla parlamentu Chris Bryant, minister stanu ds. polityki handlowej Wielkiej Brytanii.

Rząd w Londynie zgodził się na ujawnienie dokumentów dotyczących nominacji Mountbattena-Windsora, brata króla Wielkiej Brytanii Karola III, gdy partia opozycyjna zażądała ich publikacji.

Były książę Andrzej Źródło zdjęcia: NEIL HALL/EPA/PAP

Co były książę przekazywał Epsteinowi?

Andrew Mountbatten-Windsor, dawniej znany jako książę Andrzej, był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji od 2001 roku do lipca 2011 roku. W ramach pełnionej funkcji często promował brytyjskie interesy gospodarcze za granicą, co umożliwiało mu spotykanie wysokich rangą przedstawicieli biznesu i rządów na całym świecie. Zrezygnował z tej funkcji po 10 latach ze względu na powiązania ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Dokumenty opublikowane przez rząd USA mogą wskazywać, że Mountbatten-Windsor udostępnił Epsteinowi poufne materiały w 2010 r. Po zakończeniu podróży do Wietnamu, Singapuru i Hongkongu przesłał Epsteinowi "raporty z wizyt", pierwotnie wysłane byłemu księciu przez jego ówczesnego specjalnego doradcę, Amita Patela.

Zgodnie z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii, wysłannicy ds. handlu podlegają tym samym obowiązkom, co ministrowie rządu, a ich rola "wiąże się z obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do otrzymanych informacji", które mogą obejmować "wrażliwe, handlowe lub polityczne informacje udostępniane na temat odpowiednich rynków/wizyt".

Nominacja na "życzenie królowej"

Chris Bryant, minister stanu ds. polityki handlowej, stwierdził, że "brak formalnej procedury lub weryfikacji" w przypadku Mountbatten-Windsora jest "zrozumiały", ponieważ jego nominacja stanowiła "kontynuację" zaangażowania rodziny królewskiej w promowanie handlu i inwestycji Wielkiej Brytanii. Z 41-stronicowego dossier, opublikowanego przez brytyjski rząd, wynika również, że królowa Elżbieta II zabiegała o mianowanie jej syna na wysłannika ds. handlu.

W notatce do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Robina Cooka z lutego 2000 roku David Wright, ówczesny dyrektor naczelny brytyjskiej organizacji British Trade International, stwierdził, że "życzeniem królowej" było, aby Mountbatten-Windsor pełnił funkcję wysłannika handlowego i że ta funkcja "dobrze by pasowała" do jego dobiegającej końca kariery w brytyjskiej marynarce wojennej. "Królowa bardzo chce, aby książę Yorku odgrywał ważną rolę w promowaniu interesów narodowych" - napisał wówczas Wright.

Mountbatten-Windsor pozbawiony tytułu

W zeszłym roku Mountbatten-Windsor został pozbawiony tytułu księcia w związku ze skandalem Epsteina. Na początku 2026 roku został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, po czym wypuszczony bez postawienia zarzutów na czas dalszego dochodzenia. Król Karol III wyraził "głębokie zaniepokojenie" informacjami na temat brata i podkreślił konieczność "działania zgodnie z prawem". Mountbatten-Windsor stanowczo zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom w jego stosunkach z Epsteinem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Były książę Andrzej opuszcza areszt. Kulisy powstania słynnego zdjęcia

Andrew Mountbatten-Windsor to jedno z najgłośniejszych nazwisk uwikłanych w aferę Epsteina w Wielkiej Brytanii. Amerykański finansista utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, i przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery.

W 2008 roku został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

OGLĄDAJ: Ich odrażająca współpraca trwała dwie dekady. Co łączyło Epsteina i Maxwell?

Redagowała AZ