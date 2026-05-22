Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Królowa bardzo chce, aby odgrywał ważną rolę". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia

|
Książę Andrzej
Były książę Andrzej, brat króla Karola, na archiwalnych zdjęciach
Źródło zdj. gł.: Neil Hall/EPA/PAP
Brytyjski rząd nie znalazł dowodów na to, że były książę Andrew Mountbatten-Windsor został poddany weryfikacji, zanim w 2001 roku mianowano go na stanowisko wysłannika do spraw handlu Wielkiej Brytanii. Upubliczniono również dokumenty, z których wynika, że królowa Elżbieta II naciskała na powołanie jej syna na to stanowisko. Mountbatten-Windsor zrezygnował z funkcji ze względu na powiązania ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

"Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na właściwe przeprowadzenie formalnej procedury lub weryfikacji (Andrew Mountbatten-Windsora - red.). Nie ma również dowodów na to, że rozważano tę możliwość" - przekazał w pisemnym oświadczeniu dla parlamentu Chris Bryant, minister stanu ds. polityki handlowej Wielkiej Brytanii.

Rząd w Londynie zgodził się na ujawnienie dokumentów dotyczących nominacji Mountbattena-Windsora, brata króla Wielkiej Brytanii Karola III, gdy partia opozycyjna zażądała ich publikacji.

Były książę Andrzej
Były książę Andrzej
Źródło zdjęcia: NEIL HALL/EPA/PAP

Co były książę przekazywał Epsteinowi?

Andrew Mountbatten-Windsor, dawniej znany jako książę Andrzej, był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji od 2001 roku do lipca 2011 roku. W ramach pełnionej funkcji często promował brytyjskie interesy gospodarcze za granicą, co umożliwiało mu spotykanie wysokich rangą przedstawicieli biznesu i rządów na całym świecie. Zrezygnował z tej funkcji po 10 latach ze względu na powiązania ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Dokumenty opublikowane przez rząd USA mogą wskazywać, że Mountbatten-Windsor udostępnił Epsteinowi poufne materiały w 2010 r. Po zakończeniu podróży do Wietnamu, Singapuru i Hongkongu przesłał Epsteinowi "raporty z wizyt", pierwotnie wysłane byłemu księciu przez jego ówczesnego specjalnego doradcę, Amita Patela.

Zgodnie z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii, wysłannicy ds. handlu podlegają tym samym obowiązkom, co ministrowie rządu, a ich rola "wiąże się z obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do otrzymanych informacji", które mogą obejmować "wrażliwe, handlowe lub polityczne informacje udostępniane na temat odpowiednich rynków/wizyt".

Nominacja na "życzenie królowej"

Chris Bryant, minister stanu ds. polityki handlowej, stwierdził, że "brak formalnej procedury lub weryfikacji" w przypadku Mountbatten-Windsora jest "zrozumiały", ponieważ jego nominacja stanowiła "kontynuację" zaangażowania rodziny królewskiej w promowanie handlu i inwestycji Wielkiej Brytanii. Z 41-stronicowego dossier, opublikowanego przez brytyjski rząd, wynika również, że królowa Elżbieta II zabiegała o mianowanie jej syna na wysłannika ds. handlu.

W notatce do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Robina Cooka z lutego 2000 roku David Wright, ówczesny dyrektor naczelny brytyjskiej organizacji British Trade International, stwierdził, że "życzeniem królowej" było, aby Mountbatten-Windsor pełnił funkcję wysłannika handlowego i że ta funkcja "dobrze by pasowała" do jego dobiegającej końca kariery w brytyjskiej marynarce wojennej. "Królowa bardzo chce, aby książę Yorku odgrywał ważną rolę w promowaniu interesów narodowych" - napisał wówczas Wright.

Mountbatten-Windsor pozbawiony tytułu

W zeszłym roku Mountbatten-Windsor został pozbawiony tytułu księcia w związku ze skandalem Epsteina. Na początku 2026 roku został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, po czym wypuszczony bez postawienia zarzutów na czas dalszego dochodzenia. Król Karol III wyraził "głębokie zaniepokojenie" informacjami na temat brata i podkreślił konieczność "działania zgodnie z prawem". Mountbatten-Windsor stanowczo zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom w jego stosunkach z Epsteinem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Były książę Andrzej opuszcza areszt. Kulisy powstania słynnego zdjęcia

Andrew Mountbatten-Windsor to jedno z najgłośniejszych nazwisk uwikłanych w aferę Epsteina w Wielkiej Brytanii. Amerykański finansista utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, i przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery.

W 2008 roku został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

OGLĄDAJ: Ich odrażająca współpraca trwała dwie dekady. Co łączyło Epsteina i Maxwell?
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała AZ

Źródło: PAP, CNN
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
Monika Olejnik. Otwarcie
17 listopada obchodzimy Dzień Wcześniaka
Nawet jeżeli ciąża jest "prawie" donoszona, to "prawie" robi wielką różnicę
Zuzanna Kuffel
Karolina Szczepaniak podczas swojej ostatniej próby
Walczyła z Bałtykiem prawie trzy dni. Jedno pytanie i koniec
Tomasz Wiśniowski
Udostępnij:
Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaWielka Brytania
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Świat
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
Polska
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Sikorski
Sikorski: obecność wojsk USA w Polsce pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie
Polska
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Świat
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
Powodzie w Chinach
Szła ulicą pełną wody, nagle się potknęła. Nagranie
METEO
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
Polska
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica