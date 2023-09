Minister chce zakazać posiadania psów tej rasy. W kolejnym ataku ucierpiała 11-latka

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman chce wprowadzenia zakazu posiadania psów rasy American Bully XL. To skutek kolejnego już ataku takiego zwierzęcia na Wyspach. Tym razem jego ofiarą padły trzy osoby, w tym 11-letnia dziewczynka.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Suella Braverman wezwała do wprowadzenia zakazu posiadania w kraju psów rasy American Bully XL. "To wstrząsające. American Bully XL jest wyraźnym i śmiertelnym zagrożeniem dla naszych społeczności, zwłaszcza dla dzieci. Nie może być tak dalej" - napisała m.in. na platformie X, dawnym Twitterze.

Słowa minister stanowiły odpowiedź na nagranie, na którym widać niedawny atak z udziałem takiego zwierzęcia. Pies rasy American Bully XL, w sobotnie popołudnie w Birmingham, zaatakował 11-letnią dziewczynkę, a następnie dwóch dorosłych mężczyzn, którzy próbowali jej pomóc. Jednego z nich zwierzę goniło po ulicy, a potem dwukrotnie powaliło na ziemię i gryzło. Cała trójka trafiła do szpitala. Psa zabrano do weterynarza, a później do zabezpieczonej hodowli. Śledztwo w sprawie wszczęła policja z West Midlands.