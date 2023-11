Aktywiści Just Stop Oil zaatakowali obraz Diego Velazqueza w National Gallery

W poniedziałek dwoje aktywistów grupy Just Stop Oil w ramach protestu rozbiło chroniącą obraz Diego Velazqueza szybę. Był to kolejny atak grupy wymierzony w dzieła sztuki - w październiku 2022 roku dwoje innych aktywistów oblało zupą pomidorową znajdującą się również w National Gallery jedną z wersji "Słoneczników" Vincenta van Gogha.

W wygłoszonym chwilę później oświadczeniu swój akt wandalizmu porównali do innego ataku, którego ofiarą padł obraz hiszpańskiego malarza - w 1914 r. sufrażystka Mary Richardson zaatakowała obraz tasakiem do mięsa w proteście przeciw aresztowaniu Emmeline Pankhurst.

Aktywiści atakują dzieła sztuki

Był to kolejny atak grupy Just Stop Oil wymierzony w dzieła sztuki - w październiku 2022 r. dwoje innych aktywistów oblało zupą pomidorową znajdującą się również w National Gallery jedną z wersji "Słoneczników" Vincenta van Gogha. Kilkakrotnie członkowie grupy przyklejali się też do ram obrazów w muzeach.