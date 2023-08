26-latek opryskany przez napastników w drzwiach swojego domu zmarł w szpitalu. Sześć osób z zarzutami

Jak podała policja regionu Northumbria, 20 sierpnia do drzwi wejściowych domu Fostera we Wrekenton, miejscowości w dystrykcie metropolitalnym Gateshead, zapukały dwie osoby. Gdy młody człowiek je otworzył, napastnicy mieli spryskać go czymś, co - według służb - mogło było amoniakiem. W komunikacie na swojej stronie policja wskazała, że sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, a 26-latek został przewieziony do szpitala, gdzie "pomimo najlepszych starań personelu medycznego" zmarł.