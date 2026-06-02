Świat Policjanci odsunięci od rodziny królewskiej. Zachowanie "nie spełniało standardów"

Rzecznik policji metropolitalnej powiedział, że zachowanie funkcjonariuszy w miejscu pracy "nie spełniało wysokich standardów", które są oczekiwane szczególnie od tych, którzy piastują obowiązki "na pierwszej linii frontu".

Najpoważniejszy zarzut, obok zasypiania podczas służby na Zamku Windsor, to pozostawianie posterunków bez nadzoru. W wypadku zdecydowanej większości, bo 21 z 23 ukaranych osób z jednostki ds. ochrony członków rodziny królewskiej i osób specjalnych, sankcja polega na ograniczeniu zakresu obowiązków.

W odniesieniu do pozostałych dwóch śledztwo jeszcze trwa i do jego zakończenia nie będą one pełnić służby w rezydencjach królewskich.

Londyńska policja przekazała też, że równolegle toczą się dochodzenia dotyczące ewentualnego zaniedbywania obowiązków służbowych w innych rezydencjach królewskich.

Reuters przekazał, że Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.

Zamek Windsor, położony na zachód od Londynu, brytyjscy monarchowie wykorzystują zarówno do celów prywatnych, jak i uroczystości państwowych.

