Policja oferuje nagrodę za pomoc w schwytaniu zbiegłego z więzienia byłego żołnierza

21-letni Daniel Abel Khalife uciekł z więzienia HMP Wandsworth w południowo-zachodnim Londynie przywiązując się do podwozia ciężarówki dostarczającej produkty spożywcze. Pomógł mu w tym fakt, że oczekując na proces, pracował w więziennej kuchni. Piątek jest trzecim dniem jego poszukiwań.

Policja szuka zbiegłego więźnia

Miało to miejsce ok. półtora kilometra od więzienia. To, że Khalife może przebywać gdzieś w południowo-zachodnim Londynie, od początku było jedną z głównych policyjnych hipotez.