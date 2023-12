Używając odtwarzacza, telewizora i telefonu zhakował Grand Theft Auto. Sąd umieścił go w szpitalu 

Młody Brytyjczyk cierpi na ciężki autyzm, w związku z tym uznano go za niezdolnego do stawienia się przed sądem. W ocenie biegłych w trakcie badań, "nadal wyrażał zamiar jak najszybszego powrotu do cyberprzestępczości". Jak pisze BBC podczas pobytu w areszcie zachowywał się też agresywnie - powodując obrażenia i szkody materialne. Szpital, w którym zostanie teraz umieszczony, będzie mógł opuścić wyłącznie wtedy, gdy lekarze stwierdzą, że nie stanowi on już zagrożenia dla bezpieczeństwa - pisze BBC.