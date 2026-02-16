Przetrwał sześcioro premierów. 15 lat Larry'ego przy Downing Street

15 lat kota Larry'ego przy Downing Street 10 Źródło: TVN24

Przygarnięty ze schroniska przez premiera Davida Camerona, Larry został głównym brytyjskim myszołapem. Funkcję tę wykonywał przy kolejnych konserwatystach - Theresie May, Borisie Johnsonie, Liz Truss (dość krótko, bo urzędowała nieco ponad miesiąc) i Rishim Sunaku.

Obecnie dzieli słynny londyński adres z premierem z Partii Pracy - Keirem Starmerem. Przez wszystkie te lata spotykał się z przywódcami mocarstw i możnymi tego świata. Nie tak dawno poznał go osobiście prezydent Karol Nawrocki, który zdjęcie z tego spotkania zamieścił na swoim oficjalnym profilu. Larry towarzyszył mu nawet podczas konferencji prasowej.

Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry Źródło: Mikołaj Bujak/KPPR

15 lat Larry'ego przy Downing Street 10

Oficjalna strona brytyjskiego rządu przypomina, że Larry mieszka w budynku przy Downing Street 10 dokładnie od 15 lutego 2011 roku. Jest pierwszym kotem, któremu nadano oficjalny tytuł Chief Mouser, co można przetłumaczyć jako Naczelny Kot Łowny czy krócej Główny Myszołap.

"Larry spędza dni witając gości w domu, sprawdzając zabezpieczenia i testując zabytkowe meble pod kątem jakości snu. Do jego codziennych obowiązków należy również rozważanie rozwiązania problemu obecności myszy w domu. Larry mówi, że to jednak wciąż w fazie planowania taktycznego" - czytamy na stronie.

15 lutego 2011. Kot Larry wprowadza się na Downing Street 10. Źródło: ANDY RAIN/EPA/PAP

Jak odnotowują media, przez lata służby stał się stałym elementem brytyjskiego rządu, witając dygnitarzy i "wylegując się w centrum uwagi".

Opracował Adam Michejda