Czternastolatek skazany na dożywocie za zabicie pięcioletniego przyrodniego brata. W trakcie procesu nastolatka opisano jako "czyste zło"

Podczas czwartkowej rozprawy sąd w Cardiff po raz pierwszy podał do wiadomości opinii publicznej personalia 14-letniego Craiga Mulligana . Chłopiec został skazany na dożywocie, z możliwością ubiegania się o wyjście nie wcześniej niż za 15 lat. W trakcie procesu opisano go jako "czyste zło" i "potwora", który wielokrotnie groził, że zabije swojego przyrodniego brata, a znęcanie się nad małymi dziećmi sprawia mu przyjemność.

56 ran na ciele pięcioletniego Logana

Mulligan wprowadził się do domu zamieszkiwanego przez pięciolatka zaledwie pięć dni przed tragedią. Według prokuratora dało to efekt "wsadzenia zapalonej zapałki do beczki prochu". Czternastolatek nie jest biologicznym dzieckiem Cole’a, jednak wychowywał się z nim od dziewiątego miesiąca życia. Jako dziecko mieszkał z nim oraz swoja biologiczną matką - ówczesną partnerką Cole'a. Gdy Cole poznał Williamson i wyprowadził się do niej, Mulligan trafił do domu zastępczego. Sąd zdecydował, że nie może mieszkać z matką, która w przeszłości podejmowała próby samobójcze. Ojczym chciał zabrać go ze sobą. 26 lipca Cole i Williamson otrzymali pozwolenie na opiekę nad nastolatkiem.