Zbierała słodycze w Halloween. 14-latka poraniła się żyletką ukrytą w batoniku

Nastolatka z Anglii w trakcie tradycyjnego halloweenowego obchodu domów w sąsiedztwie dostała m.in. czekoladowy batonik. Gdy po powrocie do domu próbowała go zjeść, poraniła się ukrytą wewnątrz żyletką - donosi BBC. Sprawę wyjaśnia policja. - Najgorsze, że zrobił to ktoś mieszkający w pobliżu - mówi ojciec dziewczyny.

Do incydentu doszło w miejscowości Laindon w hrabstwie Essex, niedaleko Londynu. Jak przekazał cytowany przez BBC David Buisson, jego 14-letnia córka Libby otrzymała batonik Curly Wurly, w którym ukryta była żyletka w poniedziałek, podczas halloweenowego zbierania słodyczy z przyjaciółmi. Rozpakowała go od razu po powrocie do domu. W trakcie jedzenia batonika zraniła się w usta.

Halloween. Żyletka w batoniku

- Na początku nie wiedziała oczywiście, że to żyletka. Poczuła tylko coś ostrego i była nieco wstrząśnięta. Kiedy spojrzeliśmy na opakowanie, wyglądało na to, że zostało ono naruszone na dole, a następnie ponownie zapieczętowane - powiedział Buisson. Wyjaśnił, że Libby na szczęście poraniła sobie tylko wargę, ale "przeraża go myśl o tym, co mogło się stać".

Dziewczyna nie pamięta, kto dokładnie wręczył jej batonik z ostrzem w środku. - Najgorsze, że zrobił to ktoś mieszkający w pobliżu - podkreślił ojciec 14-latki. I dodał, że po tym incydencie zastanawia się, czy w przyszłym roku powinien puścić córkę na halloweenowe zbieranie słodyczy.

BBC skontaktowało się z przedsiębiorstwem Mondelez International, właścicielem marki Cadbury, producenta Curly Wurly. Rzecznik firmy przekazał, że jej szefowie są "głęboko zaniepokojeni" incydentem. Policja z hrabstwa Essex potwierdziła przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie. - Badamy teraz jej okoliczności - zaznaczył rzecznik.

"The Independent" przypomina, że w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii doszło do podobnej sytuacji. Zamaskowany mężczyzna podszedł do zbierającej słodycze 12-latki i wręczył jej czekoladę. Dziewczynka, jedząc ją, poczuła na języku metal. Okazało się, że w środku był ukryty niebezpieczny przedmiot.

Autor:kgo//am

Źródło: BBC, "The Independent"