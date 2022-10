14-latek z Polski śmiertelnie pchnięty nożem. Jego rówieśnik stanie przed sądem

czytaj dalej

Rosjanie ostrzelali w nocy z niedzieli na poniedziałek budynki mieszkalne w Zaporożu na wschodzie Ukrainy. Lokalne władze podały, że są ranni. Zniszczony został wielopiętrowy budynek mieszkalny. To drugi w ciągu ostatniej doby rosyjski atak rakietowy na to miasto. W poprzednim zginęło co najmniej 13 osób.