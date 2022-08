Rodzice 12-letniego chłopca przegrali walkę przed Sądem Najwyższym. Może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej życie

Brytyjski Sąd Najwyższy odrzucił we wtorek po południu wniosek rodziców 12-letniego Archiego Battersbee w sprawie zatrzymania procedury odłączenia go od aparatury podtrzymującej życie. Choć lekarze uważają, że pień mózgu chłopca obumarł i przerwanie leczenia "leży w jego najlepszym interesie", rodzice do końca nie składali broni. We wtorek po południu zapadła decyzja: "skład orzekający podjął ją z ciężkim sercem".

Archie Battersbee został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Southend w hrabstwie Essex 7 kwietnia. Chłopiec został hospitalizowany, jednak nie odzyskał już przytomności. Jak podaje BBC, medycy leczący Archiego twierdzą, że pień jego mózgu obumarł.

Archie Battersbee Hollie Dance / PA Images / Forum

Sąd orzekł, że lekarze mogą zaprzestać podtrzymywania życia Archiego

Sąd Najwyższy, powołując się na opinie lekarzy, już w poprzednim swoim orzeczeniu uznał, że "każda funkcja organizmu Archiego jest teraz utrzymywana sztucznymi środkami". Rodzice chłopca złożyli wniosek do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, jednak w poniedziałek sędziowie Sądu Apelacyjnego stwierdzili, że konwencja, na której opierał się wniosek o odroczenie, "nie jest częścią prawa Zjednoczonego Królestwa" i orzekli, że lekarze mogą zgodnie z prawem odłączyć aparaturę podtrzymującą funkcje życiowe we wtorek, 2 sierpnia.

Jak mówił w poniedziałek sędzia, sir Andrew McFarlane, "każdy dzień kontynuowania leczenia podtrzymującego życie jest sprzeczny z jego (Archiego - red.) dobrem", więc utrzymywanie tego stanu nie leży w jego interesie. Pierwotnie chłopiec miał zostać odłączony już w poniedziałek, jednak sędziowie apelacyjni nakazali krótkie opóźnienie w wycofaniu zabiegów podtrzymujących życie do wtorku. W ten sposób rodzice Archiego mieli czas na ewentualne działania prawne i wykorzystali go, składając kolejny wniosek do Sądu Najwyższego. Rzeczniczka sądu przyznawała wczesnym popołudniem we wtorek, że sprawa jest pilna i zajmuje się nią trzyosobowy skład orzekający. Po południu zapadła decyzja - sąd odrzucił wniosek rodziny, uznając, że sąd apelacyjny miał rację. A to oznacza, że Archie może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe.

Jak pisze Sky News, sędziowie podkreślili, że mają "ogromne zrozumienie dla oddanych rodziców Archiego, którzy mierzą się z okolicznościami będącymi koszmarem dla każdego rodzica - stratą ukochanego dziecka". Jednak, według Sądu Najwyższego, nie ma perspektyw na jakąkolwiek znaczącą poprawę. "Nawet jeśli podtrzymywanie życia byłoby kontynuowane, Archie zmarłby w ciągu kilku najbliższych tygodni z powodu niewydolności narządów". W cytowanym przez media oświadczeniu sąd przyznał, że "skład orzekający podjął tę decyzję z ciężkim sercem".

Wcześniej matka Archiego przekazała, że jest "zszokowana i przerażona" tym, co uważa za brutalność brytyjskich sądów i opieki szpitalnej. "Myślę, że tego rodzaju decyzję powinni podjąć rodzice. Nie sądzę, żebym trzymała się nadziei, proszę tylko o realny czas na powrót do zdrowia mojego dziecka po urazie mózgu" - mówiła.

Alistair Chesser, dyrektor medyczna Barts Health NHS Trust, powiedziała w poniedziałek, że szpital wykonuje decyzje sądów, więc żadne zmiany w opiece nad Archiem nie zostaną wprowadzone w czasie, gdy rodzina odwołuje się do Sądu Najwyższego. "Jednak będziemy przygotowywać się do zakończenia leczenia po jutrzejszym (wtorkowym - red.) południu, chyba że zostanie zarządzone inaczej" - dodała.

Apel matki Archiego Battersbee do innych rodziców

Matka Archiego, Hollie Dance uważa, że chłopiec mógł stracić przytomność w wyniku internetowego wyzwania, w którym wziął udział. Pani Dance zapowiedziała, że będzie walczyć o życie syna, zaapelowała również do innych rodziców, aby upewnili się, że ich dzieci nie biorą udziału w podobnych niebezpiecznych wyzwaniach. Mogą one polegać m.in. na podduszaniu aż do utraty świadomości, co doprowadziło już do opisywanych przez media przypadków śmiertelnych. "Proszę, proszę was rodzice: porozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Wiem, że jest wiele podobnych wyzwań w sieci" - apeluje matka Archiego.

O tym, że rodzice często nie zdają sobie sprawy, jak potężnym narzędziem są media społecznościowe, mówił komentując niebezpieczne wyzwania w mediach społecznościowych dr Maciej Dębski, prezes fundacji "Dbam o Mój Z@sięg", zajmującej się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego zdaniem rodzice powinni dzielić dziś swoją uwagę między świat rzeczywisty a wirtualny: "Błędem jest całkowite odrzucanie przestrzeni cyfrowej, niechęć do uczestniczenia w niej. Rodzice muszą kontrolować działalność dzieci w Internecie oraz stworzyć im odpowiednią, rzeczywistą, alternatywę" - mówił. "Rodzice często zapominają, że trzeba dorosnąć do używania pewnych aplikacji. Rodzic musi wiedzieć, że gdy daje dziecku dostęp do Internetu, daje mu dostęp do całego świata. My dorośli sobie w tym świecie mniej więcej radzimy, chociaż nie mamy wszystkiego poukładanego w głowie w zakresie korzystania w sieci. Ale 12-13-latek może sobie totalnie nie poradzić" - dodaje dr Dębski.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tu znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Pytanie etyczne: jak długo podtrzymywać życie

Dominic Casciani, korespondent BBC zajmujący się kwestiami prawnymi zwraca uwagę, że sądowa batalia rodziców Archiego rodzi pytanie etyczne o to, jak długo należy kontynuować leczenie sztucznie podtrzymujące życie. Jak twierdzi, "dobry interes" nie musi oznaczać próby utrzymania życia "za wszelką cenę".

"Sądy stwierdziły, że w rzadkich i strasznych przypadkach, takich jak Archiego Battersbee, może to również oznaczać zakończenie leczenia, w przypadku gdy przedłużanie go nie byłoby dobre. Tak więc prawo jest jasne, nawet jeśli dowody medyczne w poszczególnych przypadkach mogą być skomplikowane i kwestionowane" - napisał komentując sprawę.

