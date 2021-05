Ksiądz, matka ośmiorga dzieci, weteran II wojny światowej. Ofiary brytyjskich spadochroniarzy "całkowicie niewinne"

Prowadząca dochodzenie sędzia Siobhan Keegan przyznała, że do wydarzeń podczas konfliktu w Irlandii Północnej doszło w "wysoce naładowanym emocjami i trudnym środowisku", bo miały one miejsce bezpośrednio po wprowadzeniu możliwości internowania osób podejrzanych o działalność paramilitarną i w tym czasie panował powszechny nieporządek. Jak wskazała, w samym Belfaście w dniach 9-10 sierpnia 1971 roku odnotowano 12 eksplozji, 59 strzelanin, 17 ofiar śmiertelnych, 25 rannych, 13 zamieszek, 18 podpaleń i inne przypadki niepokojów społecznych różnego rodzaju.

Keegan podkreśliła jednak, że "to, co jest bardzo jasne, to fakt, że wszyscy objęci dochodzeniem zabici byli całkowicie niewinni jakiegokolwiek wykroczenia w dniu, o którym mowa". To stwierdzenie przyjęte zostało aplauzem przez rodziny ofiar, które obserwowały odczytanie konkluzji ze śledztwa. Keegan powiedziała, że skutki zabójstw dla rodzin 10 ofiar były "dotkliwe".