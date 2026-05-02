Świat

Wojna w Iranie drenuje kieszenie Amerykanów. Sondaż nie zostawia złudzeń

Donald Trump
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Ponad 60 procent Amerykanów oceniło, że decyzja o wykorzystaniu wojska przeciwko Iranowi była błędem - wynika z sondażu opublikowanego przez "Washington Post". Według badania, większość ankietowanych utożsamia interwencję z większym ryzykiem terroryzmu, a jej efekty odczuwa na własnej skórze, choćby w cenach benzyny.

Jak wynika z badania opisanego w piątek przez dziennik "Washington Post", aż 61 procent Amerykanów uważa, że wykorzystanie siły wojskowej przeciwko Iranowi było błędem. Według sondażu, operację w Iranie za sukces uznaje mniej niż dwóch na dziesięciu badanych. Około 40 procent sądzi, że amerykańskie działania nie są skuteczne, a kolejnych 40 procent odpowiedziało, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić.

Jednocześnie poparcie dla wojny wśród zwolenników republikanów pozostaje na wysokim poziomie: 79 procent z nich uważa, że rozpoczęcie operacji było odpowiednią decyzją.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

Skutki gospodarcze ataku na Iran

60 procent Amerykanów twierdzi, że działania militarne USA zwiększyły ryzyko recesji gospodarczej. Ponad 40 procent badanych odpowiedziało, że w związku ze wzrostem cen benzyny muszą rzadziej korzystać z samochodu i ograniczać wydatki domowe. Ponad 30 procent ankietowanych przekazało, że z tego względu zmienili plany podróży lub wakacji. 60 procent Amerykanów odczuwa co najmniej jeden z tych skutków.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Amerykanie obawiają się też, że wojna z Iranem mogła pogorszyć ich bezpieczeństwo. 61 procent ankietowanych uważa, że działania militarne USA przeciwko Iranowi zwiększyły ryzyko terroryzmu wobec Amerykanów. 56 procent badanych jest zdania, że rośnie ryzyko osłabienia relacji z sojusznikami USA.

Jak Irak i Wietnam

Z badania wynika, że konflikt z Iranem jest tak samo niepopularny wśród Amerykanów jak wojna z Irakiem w 2006 roku i wojna w Wietnamie na początku lat 70. Oba konflikty spolaryzowały Amerykanów i ostatecznie zostały uznane za porażki. Wojna w Iraku, rozpoczęta w marcu 2003 roku, dopiero po kilku latach poskutkowała takim poziomem dezaprobaty, jaki osiągnęła wojna z Iranem w ciągu zaledwie dwóch miesięcy - zauważył "Washington Post".

59 proc. Amerykanów w 2006 r. uważało, że wojna w Iraku była błędem. Podobny odsetek badanych miał taki stosunek do wojny w Wietnamie na początku lat 70. - wynika z sondaży Gallupa.

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"

Prezydent Donald Trump poinformował w mijającym tygodniu Kongres, że od 7 kwietnia nie było wymiany ognia między USA i Iranem, a działania wojenne "zakończyły się". W liście do kongresmenów, który omawiał serwis Politico, Trump argumentował, że rozejm z Iranem wstrzymał naliczanie dni trwającej wojny. Ma to znaczenie ze względu na amerykańskie prawo, które przewiduje, że jeśli w ciągu 60 dni Kongres nie wyda zgody na prowadzenie działań zbrojnych, operacja musi zostać zakończona.

Badanie "Washington Post"-ABC News-Ipsos przeprowadzono online w dniach 24-28 kwietnia. Wzięło w nim udział 2560 dorosłych Amerykanów.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Trump Merz
USA wycofają część żołnierzy z Niemiec. Jest reakcja Berlina
Świat
imageTitle
Trzy kwadranse jak z koszmaru. Niewykorzystana szansa Magic
Najnowsze
AdobeStock_367851817
Budzisz się połamany? Sprawdź, co robisz źle
Agata Daniluk
26 min
pc
Kulisy wymiany więźniów z Białorusią. Ekspert: wszyscy coś zyskali
Horyzont
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
BIZNES
System Patriot
USA ostrzegają sojuszników, w tym Polskę. Chodzi o broń
Świat
imageTitle
Brytyjczycy triumfują w Landshucie. Pojadą na finał w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Wypadek na S12/S17
Zderzenie trzech pojazdów, w tym radiowozu. Droga zablokowana
Lublin
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Modlinie
Pożar hałdy plastiku. Apel do mieszkańców
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
BIZNES
imageTitle
Burza po meczu ekstraklasy. "Skandal po prostu"
EUROSPORT
49 min
Protestujący rolnicy na Placu Defilad
"To nie może się wydarzać nigdy więcej". Jak Unia chce pogodzić trzy różne światy?
Szczyt Europy
Pomorskie, m. Salino
Przewróciła się łódź, są ofiary śmiertelne
Trójmiasto
Humbak Timmy na barce
Pokonali Cieśniny Duńskie. Szykują się do uwolnienia Timmy'ego
METEO
imageTitle
Piłkarskie święto na Narodowym. O której finał Pucharu Polski?
EUROSPORT
Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej
Z czego słynie Bielsko-Biała? Nie każdy odpowie poprawnie na 10 pytań
Quizy
imageTitle
Piękna batalia w snookerowym teatrze marzeń. Higgins z przewagą przed ostatnim aktem
EUROSPORT
Wypadek w Jednaczewie
Zostawił rannego pasażera w rozbitym aucie i uciekł
Białystok
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
BIZNES
burza piorun blyskawica niebo chmury
Tutaj po majówce może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Uderzenie w głębi Rosji. Ogromne straty
Świat
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót faworyta. Dogrywka i niesamowity rzut w Toronto
EUROSPORT
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
BIZNES
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
METEO
16 min
3004_cnb_davies
Profesor Davies: Polacy chyba tego nie widzą, ale ja to widzę
Czarno na białym
Wypadek autokaru w Meksyku
Autokar z turystami wypadł z drogi, wiele ofiar
Świat
Łatwogang i Badoes
Kapitalizm, łapy precz od streamu!
Szymon Żyśko
Donald Trump w Gabinecie Owalnym (23 kwietnia 2026)
Decyzja Trumpa, zapowiedź Nawrockiego, tragiczny wypadek
To warto wiedzieć
