Świat Wojna w Iranie drenuje kieszenie Amerykanów. Sondaż nie zostawia złudzeń Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie Źródło: TVN24/Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wynika z badania opisanego w piątek przez dziennik "Washington Post", aż 61 procent Amerykanów uważa, że wykorzystanie siły wojskowej przeciwko Iranowi było błędem. Według sondażu, operację w Iranie za sukces uznaje mniej niż dwóch na dziesięciu badanych. Około 40 procent sądzi, że amerykańskie działania nie są skuteczne, a kolejnych 40 procent odpowiedziało, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić.

Jednocześnie poparcie dla wojny wśród zwolenników republikanów pozostaje na wysokim poziomie: 79 procent z nich uważa, że rozpoczęcie operacji było odpowiednią decyzją.

Skutki gospodarcze ataku na Iran

60 procent Amerykanów twierdzi, że działania militarne USA zwiększyły ryzyko recesji gospodarczej. Ponad 40 procent badanych odpowiedziało, że w związku ze wzrostem cen benzyny muszą rzadziej korzystać z samochodu i ograniczać wydatki domowe. Ponad 30 procent ankietowanych przekazało, że z tego względu zmienili plany podróży lub wakacji. 60 procent Amerykanów odczuwa co najmniej jeden z tych skutków.

Amerykanie obawiają się też, że wojna z Iranem mogła pogorszyć ich bezpieczeństwo. 61 procent ankietowanych uważa, że działania militarne USA przeciwko Iranowi zwiększyły ryzyko terroryzmu wobec Amerykanów. 56 procent badanych jest zdania, że rośnie ryzyko osłabienia relacji z sojusznikami USA.

Jak Irak i Wietnam

Z badania wynika, że konflikt z Iranem jest tak samo niepopularny wśród Amerykanów jak wojna z Irakiem w 2006 roku i wojna w Wietnamie na początku lat 70. Oba konflikty spolaryzowały Amerykanów i ostatecznie zostały uznane za porażki. Wojna w Iraku, rozpoczęta w marcu 2003 roku, dopiero po kilku latach poskutkowała takim poziomem dezaprobaty, jaki osiągnęła wojna z Iranem w ciągu zaledwie dwóch miesięcy - zauważył "Washington Post".

59 proc. Amerykanów w 2006 r. uważało, że wojna w Iraku była błędem. Podobny odsetek badanych miał taki stosunek do wojny w Wietnamie na początku lat 70. - wynika z sondaży Gallupa.

Prezydent Donald Trump poinformował w mijającym tygodniu Kongres, że od 7 kwietnia nie było wymiany ognia między USA i Iranem, a działania wojenne "zakończyły się". W liście do kongresmenów, który omawiał serwis Politico, Trump argumentował, że rozejm z Iranem wstrzymał naliczanie dni trwającej wojny. Ma to znaczenie ze względu na amerykańskie prawo, które przewiduje, że jeśli w ciągu 60 dni Kongres nie wyda zgody na prowadzenie działań zbrojnych, operacja musi zostać zakończona.

Badanie "Washington Post"-ABC News-Ipsos przeprowadzono online w dniach 24-28 kwietnia. Wzięło w nim udział 2560 dorosłych Amerykanów.