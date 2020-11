Jeremy Corbyn nie będzie deputowanym Partii Pracy

Poprzedni lider Partii Pracy Jeremy Corbyn nie zostanie przywrócony w prawach członka klubu parlamentarnego ugrupowania. Oznacza to, że będzie zasiadał w Izbie Gmin jako deputowany niezależny - ogłosił obecny lider laburzystów Keir Starmer. Ma to związek z wewnątrzpartyjnym skandalem antysemickim.

Pod koniec października Jeremy Corbyn został zawieszony w prawach członka klubu poselskiego i członka partii, co było efektem raportu Komisji ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC), w którym wskazano na poważne niedociągnięcia poprzedniego kierownictwa laburzystów w walce z antysemityzmem. Corbyn, reprezentujący lewe skrzydło ugrupowania, był jego liderem od września 2015 roku do początku kwietnia tego roku.

Do zawieszenia Corbyna w szczególności przyczyniła się jego pierwsza reakcja na raport. Powiedział on wówczas, że skala antysemityzmu została przez jego przeciwników "dramatycznie zawyżona z powodów politycznych". We wtorek Corbyn wycofał się z tych słów i został przywrócony w prawach członka partii, ale w środę Starmer ogłosił, że jego poprzednik nie wróci do klubu poselskiego.