Przerwa w negocjacjach w sprawie porozumienia atomowego

Wielka Brytania, Chiny, Niemcy, Francja, Rosja i Iran w kwietniu rozpoczęły rozmowy pod egidą Unii Europejskiej i z pośrednim udziałem administracji nowego prezydenta USA Joe Bidena, aby wrócić do porozumienia nuklearnego, które Stany Zjednoczone porzuciły w 2018 roku za rządów Donalda Trumpa.

Nowy prezydent Iranu

Raisi obejmie urząd na początku sierpnia, zastępując pragmatyka Hassana Rouhaniego. To właśnie pod jego rządami Teheran zawarł porozumienie nuklearne w 2015 roku, zgadzając się na ograniczenie programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji.

Mimo to, niektórzy irańscy urzędnicy sugerują, że Teheran może mieć interes w przeforsowaniu porozumienia przed objęciem urzędu przez nowego prezydenta, aby dać Raisiemu czystą kartę. Irański urzędnik państwowy z otoczenia blisko rozmów powiedział Reuterowi, że jeśli porozumienie zostanie sfinalizowane przed objęciem urzędu, to nowy prezydent będzie mógł zrzucić winę za wszelkie ustępstwa na swojego poprzednika. - Rouhani, a nie Raisi, będzie obarczany winą za wszelkie przyszłe problemy związane z umową - wskazał.

"Zobaczymy, czy irańscy negocjatorzy przyjadą na następną rundę rozmów"

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan w rozmowie z ABC, odnosząc się do negocjacji, zaznaczył, że obie strony dzieli wciąż duży dystans w kluczowych do rozwiązania kwestiach.