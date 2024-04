Wiceszef KE: to Unia dostarcza większość pomocy Ukrainie, nie USA

To Unia Europejska, a nie Stany Zjednoczone, odpowiada za większość pomocy dla Ukrainy - stwierdził wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odnosząc się do szykowanego przez amerykański Kongres pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zaznaczył jednak, że "czeka na dobre wieści" dotyczące amerykańskiej ustawy w tej sprawie.

Odnosząc się do niedawnego odparcia przez Izrael ataku ze strony Iranu, szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba powiedział włoskiej telewizji SkyTg24: "Wydaje się, że strategia naszych partnerów w Izraelu polega na zapobieganiu stratom i ofiarom śmiertelnym, i dlatego znaleźli oni sposób, by przechwycić i zestrzelić skutecznie irańskie pociski".

Dombrovskis: to UE dostarcza większość pomocy Ukrainie, nie USA

- To Unia Europejska, a nie USA, odpowiada za większość pomocy dla Ukrainy – powiedział. - Obecnie jesteśmy w tej kwestii na krawędzi klifu i jest ważne, byśmy utrzymali kurs. To jest ważne nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego porządku światowego opartego na zasadach - dodał łotewski polityk.

Pytany o komentarz w sprawie potencjalnego odblokowania przez Kongres pomocy USA dla Ukrainy, odparł, że "ma nadzieję i czeka na dobre wieści" w tym tygodniu. Odniósł się przy tym do zapisu w pakiecie mówiącego, że wsparcie USA nie może stanowić więcej niż 50 proc. całej pomocy dla Ukrainy, zaznaczając, że to na Unii Europejskiej spoczywa większość ciężaru w tej kwestii.

- Jeśli jest tam taki zapis, to w pewnym sensie dobrze, bo może będzie to stanowić cel dla Stanów Zjednoczonych, by znacznie zwiększyć swoją pomoc - powiedział Dombrovskis.

Przypomniał, że tylko w tym roku Unia wyda 15,9 mld euro na pomoc finansową dla Ukrainy, z czego 6 mld pochodzić będzie z ustanowionego w tym roku wieloletniego funduszu opiewającego na łącznie 50 mld euro. Do tego dochodzi 3 mld dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów, z czego ok. 20 proc. zostanie przeznaczone na pomoc wojskową - dodał. - Europa z pewnością robi więc to, co do niej należy - zaznaczył.