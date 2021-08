Kamala Harris: działania Pekinu podkopują praworządny wyrok i zagrażają niezależności narodów

Wiceprezydent USA Kamala Harris w czasie wizyty w Singapurze skrytykowała działania Chin dotyczące bezprawnych roszczeń na Morzu Południowochińskim. Oskarżyła Pekin o stosowanie przymusu i zastraszanie w celu ich wymuszenia.

- Wiemy, że Pekin posuwa się do zastraszania, by wymusić swoje roszczenia do znakomitej większości Morza Południowochińskiego - powiedziała Kamala Harris. - Te bezprawne roszczenia zostały odrzucone w 2016 roku przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze, a działania Pekinu podkopują praworządny wyrok i zagrażają niezależności narodów - dodała.

Chiny odrzuciły wyrok Trybunału i pozostały przy swoich pretensjach do 90 procent obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód - w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego - należących do okolicznych państw: Malezji, Brunei, Filipin oraz Wietnamu. Chiny oznaczają granice swojej strefy na tych wodach tzw. linią dziewięciu kresek. Wietnam, ze względu na skojarzenia z kształtem, określa ją linią "krowiego języka".

Kamala Harris składa wizytę w Singapurze ONG WEE JIN/SPH SINGAPORE/PAP/EPA

Cel wizyty Harris

Podróż Harris do Singapuru, a później do Wietnamu jest jej drugą wizytą zagraniczną. Ma na celu przeciwstawienie się rosnącemu wpływowi Chin w sferze bezpieczeństwa i w gospodarce, rozwianie obaw o roszczenia Pekinu do spornych części Morza Południowochińskiego i zademonstrowanie, że Waszyngton może być liderem.

W przemówieniu w Singapurze Harris przedstawiła wizję USA dotyczącą rozwoju tego regionu, opartego na prawach człowieka i ładzie międzynarodowym.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP, Reuters