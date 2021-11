Kamala Harris o sytuacji przy polskiej granicy. "Reżim Łukaszenki jest zaangażowany w bardzo niepokojące działania"

Wiceprezydent USA Kamala Harris po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni - oznajmiła. Dodała, że "poświęcamy temu szczególną uwagę".

- W kwestii Białorusi i tego, co się dzieje na granicy z Polską, jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni i poświęcamy temu szczególną uwagę - powiedziała Harris podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Uważam, że reżim Łukaszenki jest zaangażowany w bardzo niepokojące działania. Dyskutowaliśmy o tym z prezydentem Macronem i uwaga świata i jego liderów są skierowane na to, co się tam dzieje - dodała. Nie odniosła się do zasugerowanych przez francuskiego dziennikarza porównań z sytuacją na polskiej granicy z kryzysem na południowej granicy USA.