J.D. Vance ostrzega papieża

J.D. Vance podczas wystąpienia w Georgii
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Wiceprezydent J.D. Vance, który jest katolikiem, nie zgodził się ze stwierdzeniem papieża Leona XIV, że chrześcijanin "nigdy nie stoi po stronie tego, kto wczoraj chwytał za miecz, a dziś zrzuca bomby". - Tak jak wiceprezydent powinien być ostrożny, gdy mówi o polityce, tak samo papież powinien być ostrożny, gdy mówi o sprawach teologicznych - oznajmił podczas wystąpienia na University of Georgia.

- Nigdy nie należałem do tych, którzy twierdzą, że chrześcijańscy przywódcy nigdy nie powinni rozmawiać o polityce albo przywódcy polityczni nie powinni rozmawiać o swojej wierze chrześcijańskiej. Ale myślę, że musimy pamiętać, że każdy z nas ma własną rolę - podkreślił wiceprezydent USA J.D. Vance podczas spotkania na University of Georgia.

- Ja jestem wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Staram się wyciągnąć wnioski i prawdy moralne zakorzenione w chrześcijaństwie, a następnie stosować je w skomplikowanych scenariuszach życia - podkreślił. Jak dodał, "zadaniem papieża jest głoszenie Ewangelii". - Natomiast mam wielki szacunek dla papieża, lubię go, podziwiam. Poznałem go trochę - kontynuował.

- W pewnym sensie nawet lubię, gdy jest spór. Lubię, gdy papież wypowiada się na tematy imigracji, lubię, gdy papież mówi o aborcji, lubię, gdy papież mówi o sprawach dotyczących wojny i pokoju, bo sądzę, że przynajmniej to zaprasza do dyskusji - opisywał Vance.

Jak stwierdził, część duchowieństwa katolickiego bezlitośnie atakuje administrację Trumpa w kwestii imigracji i powtarza się, że wszystko, co robi administracja Trumpa w kwestii bezpieczeństwa naszych granic, jest nieludzkie. - A moją stałą reakcją na to jest pytanie: jak to jest humanitarne, żeby pozwalać handlarzom narkotyków i osobom trudniącym się handlem ludźmi przewozić małe dzieci przez południową granicę? - pytał.

Vance zaznaczył, że "z pewnością są rzeczy, które papież powiedział w ostatnich kilku miesiącach", z którymi się nie zgadza. - Pozwólcie, że przytoczę jeden bardzo konkretny przykład związany z konfliktem w Iranie. Papież powiedział, że Bóg nigdy nie jest po stronie tych, którzy posługują się mieczem  - kontynuował. - Z jednej strony lubię, gdy papież jest orędownikiem pokoju. Sądzę, że to jest z pewnością jedna z jego ról. Z drugiej strony - jak można mówić, że Bóg nigdy nie jest po stronie tych, którzy niosą miecz? - zastanawiał się Vance.

- Czy Bóg był po stronie Amerykanów, którzy wyzwolili Francję od nazistów? Czy Bóg był po stronie Amerykanów, którzy wyzwolili obozy zagłady i wyzwolili tych niewinnych ludzi spośród tych, którzy ocaleli z Holokaustu? Zdecydowanie uważam, że odpowiedź brzmi: tak - stwierdził.

- Myślę, że tak samo, jak ważne jest, aby wiceprezydent Stanów Zjednoczonych był ostrożny, kiedy mówi o polityce publicznej, tak samo bardzo, bardzo ważne jest, aby papież był ostrożny, kiedy mówi o sprawach teologicznych - podkreślił. - Musisz się upewnić, że to, co mówisz, jest zakotwiczone w prawdzie i to jest jedna z rzeczy, które staram się robić i z pewnością jest to coś, czego oczekuję od duchownych, niezależnie od tego, czy są katolikami, czy protestantami - dodał.

Papież Leon XIV powiedział w piątek, że chrześcijanin nigdy nie stoi po stronie tego, kto zrzuca bomby. Podczas audiencji dla chaldejskich biskupów z Bagdadu papież potępił "bluźnierstwo wojny". Zaapelował: - Pomóżcie nam jasno ogłosić, że Bóg nie błogosławi żadnego konfliktu i że chrześcijanin nigdy nie stoi po stronie tego, kto wczoraj chwytał za miecz, a dziś zrzuca bomby.

Vance: Trump doprowadził do porozumienia pokojowego w Strefie Gazy

Podczas spotkania jedna z osób na widowni krzyknęła do Vance’a, że administracja popiera ludobójstwo w Strefie Gazy. - Kiedy tam weszliśmy, sytuacja w Strefie Gazy była całkowitą katastrofą. Czy wiecie, kto doprowadził do porozumienia pokojowego? Prezydent Donald J. Trump - odpowiedział.

- Więc jeśli chcecie narzekać na to, co wydarzyło się w Strefie Gazy, dlaczego nie ponarzekacie na administrację Joe Bidena? My jesteśmy administracją, która rozwiązała ten problem - przekonywał wiceprezydent.

Dzień wcześniej w rozmowie z Fox News Vance ocenił, że w niektórych przypadkach byłoby najlepiej, gdyby Watykan skupił się na kwestiach dotyczących moralności i tego, co dzieje się w Kościele katolickim i by pozostawił prezydentowi zajmowanie się polityką w USA.

