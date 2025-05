"To nie skończy się w najbliższym czasie". Wiceprezydent USA o wojnie w Ukrainie

Vance o wojnie na Ukrainie: nie zakończy się "w najbliższym czasie" Źródło: Reuters

Wojna w Ukrainie nie zakończy się "w najbliższym czasie" - ocenił wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News. Podkreślił, że od Rosji i Ukrainy będzie zależało czy dojdą do porozumienia.

Kluczowe fakty: Zdaniem wiceprezydenta USA wojna w Ukrainie nie zakończy się "w najbliższym czasie".

Prezydent Donald Trump wielokrotnie zapowiadał zakończenie wojny w ciągu 24 godzin.

W ocenie sekretarza skarbu USA Scotta Besenta, umowa Stanów Zjednoczonych i Ukrainy umacnia pozycję Trumpa w negocjacjach nad zawieszeniem broni.

Vance powiedział w wywiadzie dla Fox News, że "to będzie zależało od nich (Rosji i Ukrainy), czy dojdą do porozumienia i zakończą ten brutalny, brutalny konflikt". - To nie skończy się w najbliższym czasie - dodał wiceprezydent USA.

Jeszcze przed ponownym objęciem urzędu prezydenta USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin.

Sekretarz skarbu USA: umowa z Ukrainą daje nowe możliwości negocjacji z Putinem

W środę Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały po miesiącach negocjacji umowę o dostępie do zasobów naturalnych Ukrainy. Departament skarbu USA przekazał, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały dokument o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył w czwartek w wywiadzie dla Fox Business Network (amerykański konserwatywny kanał biznesowy), że umowa o zasobach mineralnych jest sygnałem dla "rosyjskiego kierownictwa, że między celami narodów amerykańskiego i ukraińskiego nie ma zasadniczej różnicy".

- Amerykanie nie zarabiają, jeśli Ukraińcy nie robią postępów. Teraz jesteśmy w pełni zgodni pod względem kwestii ekonomicznych. To jest silny sygnał dla rosyjskiego przywództwa i daje prezydentowi Trumpowi możliwość negocjacji z Rosją z jeszcze silniejszej pozycji - mówił.