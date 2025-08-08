Wiceprezydent USA na rybach. Od razu się pochwalił

Wiceprezydent USA J.D. Vance i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy na wspólnym wędkowaniu Źródło: Reuters

Wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Lammym w Chevening House, rezydencji wykorzystywanej przez szefa MSZ. To początek wizyty wiceprezydenta USA w Wielkiej Brytanii, gdzie przebywa wraz z rodziną.

Politycy znaleźli czas na wspólne wędkowanie - w piątek rano łowili karpie w stawie na terenie XVII-wiecznej posiadłości. Vance pochwalił się dziennikarzom, że on i jego dzieci złowili ryby, a David Lammy nie - podała BBC.

J.D. Vance i David Lammy Źródło: Reuters

J.D. Vance: nie planujemy uznać państwowości Palestyny

Przed formalną częścią spotkania zapowiedzieli, że będą rozmawiać o Strefie Gazy. Szef brytyjskiego MSZ przyznał przy okazji, że stosunki między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi są w "doskonałym stanie".

J.D. Vance przekazał z kolei, że jego kraj nie planuje uznać państwa palestyńskiego, co zamierza omówić z Davidem Lammym podczas spotkania. - Nie planujemy uznać państwa palestyńskiego. Nie wiem, co oznaczałoby uznanie państwa palestyńskiego, biorąc pod uwagę brak funkcjonującego tam rządu - powiedział Vance dziennikarzom.

Państwowość Palestyny zamierza za to uznać Francja. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że ma do tego dojść we wrześniu, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Francja jest największym spośród krajów europejskich, który uzna Palestynę. Dotąd uczyniło to kilkanaście państw w Europie. Łącznie na świecie taką decyzję podjęło 148 państw. Decyzja spotkała się wówczas ze stanowczą krytyką władz Izraela i amerykańskiej administracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamierzają uznać państwowość Palestyny. Ostra reakcja z USA i Izraela

J.D. Vance przed spotkaniem z Lammym powiedział też, że prezydent Donald Trump "bardzo jasno określił swoje cele, to, co chce osiągnąć na Bliskim Wschodzie, i będzie nadal to robił".

