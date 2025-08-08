Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiceprezydent USA na rybach. Od razu się pochwalił

J.D. Vance i David Lammy
Wiceprezydent USA J.D. Vance i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy na wspólnym wędkowaniu
Źródło: Reuters
Wiceprezydent USA J.D. Vance i szef brytyjskiego MSZ David Lammy spotkali się w Chevening House na południu Wielkiej Brytanii. Politycy wędkowali i zapowiedzieli rozmowy o Strefie Gazy.

Wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Lammym w Chevening House, rezydencji wykorzystywanej przez szefa MSZ. To początek wizyty wiceprezydenta USA w Wielkiej Brytanii, gdzie przebywa wraz z rodziną.

Politycy znaleźli czas na wspólne wędkowanie - w piątek rano łowili karpie w stawie na terenie XVII-wiecznej posiadłości. Vance pochwalił się dziennikarzom, że on i jego dzieci złowili ryby, a David Lammy nie - podała BBC.

J.D. Vance i David Lammy
J.D. Vance i David Lammy
Źródło: Reuters

J.D. Vance: nie planujemy uznać państwowości Palestyny

Przed formalną częścią spotkania zapowiedzieli, że będą rozmawiać o Strefie Gazy. Szef brytyjskiego MSZ przyznał przy okazji, że stosunki między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi są w "doskonałym stanie".

J.D. Vance przekazał z kolei, że jego kraj nie planuje uznać państwa palestyńskiego, co zamierza omówić z Davidem Lammym podczas spotkania. - Nie planujemy uznać państwa palestyńskiego. Nie wiem, co oznaczałoby uznanie państwa palestyńskiego, biorąc pod uwagę brak funkcjonującego tam rządu - powiedział Vance dziennikarzom.

Państwowość Palestyny zamierza za to uznać Francja. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że ma do tego dojść we wrześniu, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Francja jest największym spośród krajów europejskich, który uzna Palestynę. Dotąd uczyniło to kilkanaście państw w Europie. Łącznie na świecie taką decyzję podjęło 148 państw. Decyzja spotkała się wówczas ze stanowczą krytyką władz Izraela i amerykańskiej administracji.

Zamierzają uznać państwowość Palestyny. Ostra reakcja z USA i Izraela
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zamierzają uznać państwowość Palestyny. Ostra reakcja z USA i Izraela

J.D. Vance przed spotkaniem z Lammym powiedział też, że prezydent Donald Trump "bardzo jasno określił swoje cele, to, co chce osiągnąć na Bliskim Wschodzie, i będzie nadal to robił".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAJ.D. VanceWielka Brytania
Czytaj także:
"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
Aplikacja randkowa zmieniła wszystko. Nowy film zwraca uwagę na realny problem
Kultura i styl
imageTitle
Kolejny talent opuścił Legię. Podpisał kontrakt z klubem Bundesligi
EUROSPORT
pakistan panorama miasto Kweta shutterstock_1288698400
Wyłączono sieć komórkową na obszarze większym od Polski 
Świat
Zaatakował dyżurującego lekarza i uciekł ze szpitala
SOR to nie przychodnia, NFZ apeluje
Zdrowie
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
WARSZAWA
Turyści zostali uwięzieni w ateńskich portach przez silny wiatr
Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs
METEO
Policjant zatrzymał mężczyznę w czasie wolnym od służby (zdjęcie ilustracyjne)
Trzyletnia dziewczynka spacerowała środkiem ulicy
Katowice
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Szczecin
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
WARSZAWA
Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Prezydent zgłasza kolejny projekt
BIZNES
imageTitle
Niedozwolony środek w organizmie polskiej kolarki. Grozi jej długa dyskwalifikacja
EUROSPORT
imageTitle
Brennan wygrywa sprinterski finisz w Zakopanem
EUROSPORT
thumbnail_IMG_2475
Zginął 23-letni motocyklista. Jego narządy uratowały życie kilku osób
Zdrowie
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
WARSZAWA
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (P) oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (L)
W samorządzie zagości sztuczna inteligencja. Pierwsze takie porozumienie
BIZNES
Wraca złota, polska jesień
Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW
METEO
kobieta wino kieliszek shutterstock_395177092
Nowe etykiety alkoholi? Senat zdecydował
Anna Bielecka
Zamach na World Trade Center
Niemal 24 lata po zamachach zidentyfikowano trzy ofiary
Świat
Lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Czterolatka pogryziona przez psa. "Częściowo zdjęta skóra głowy"
Lublin
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
WARSZAWA
Robert Bąkiewicz na sali Sądu Rejonowego w Warszawie na ławie oskarżonych za naruszenia nietykalności cielesnej młodej kobiety podczas protestu Strajku Kobiet w 2020 r.
Bąkiewicz wezwany do prokuratury. Zapowiada, co zrobi
Polska
imageTitle
Polacy powalczą o awans do cyklu Speedway Grand Prix
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj
Polska
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
WARSZAWA
Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.)
Zielone światło dla planu zakończenia wojny
Świat
USA. Śmigłowiec spadł na barkę, nie żyją dwie osoby
Śmigłowiec spadł na statek w USA, ofiary śmiertelne
Świat
Policja ustala, dlaczego kierowca wjechał w rowerzystę
Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje
Lublin
shutterstock_734265295
Nowe zjawisko we Włoszech. Coraz mniej turystów wybiera te plaże
BIZNES
Pożary we Francji
"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"
METEO
imageTitle
Startuje Letnie Grand Prix. Ostatnie Kamila Stocha
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica