Świat J.D. Vance grozi Iranowi. "Odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej" Oprac. Mikołaj Stępień |

Donald Trump o "końcu" porozumienia pokojowego z Iranem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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J.D. Vance mówił w środę w Milwaukee, że prezydent USA Donald Trump nadal ma do dyspozycji wiele możliwości, jeśli chodzi o działania względem Iranu. - Oczywiście nie zamierzam mówić dokładnie, co wydarzy się dziś wieczorem, ale prezydent powiedział im bardzo jasno, że kluczowy szlak żeglugowy [Ormuz - red.] musi pozostać otwarty - dodał wiceprezydent, odpowiadając na pytania mediów.

Wiceprezydent USA J.D. Vance Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SHAWN THEW

Wcześniej w środę Trump zapowiedział na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. Zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu.

J.D. Vance grozi Iranowi kolejnymi atakami

Vance podkreślił, że porozumienie, które Amerykanie zawarli z Irańczykami, "jest bardzo proste". - Zniesiemy naszą blokadę [portów - red.], jeśli przestaniecie ostrzeliwać statki. Ale jeśli będziecie strzelać do statków, odpowiemy siłą, i odpowiemy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej - kontynuował wiceprezydent.

- To takie proste. Taki jest układ. Mogą go przestrzegać albo spotka ich dokładnie to samo, co wydarzyło się poprzedniej nocy. I będzie się to powtarzać, dopóki nie otworzą tego szlaku i nie przestaną ostrzeliwać statków - ostrzegł Vance.

Reuters po godzinie 22 czasu polskiego, powołując się na Axios, podał, że USA przeprowadza ataki na cele w Iranie.

Wcześniej, w nocy z wtorku na środę amerykańskie siły przeprowadziły ataki na ponad 80 celów w Iranie. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że uderzenia były odpowiedzią na niedawne irańskie ataki na trzy statki handlowe.

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