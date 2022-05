Media: Wicepremier Kanady zaproponowała, by rosyjscy oligarchowie "wykupili się" z sankcji. Pieniądze trafiłyby do Ukrainy

Wicepremier Kanady Chrystia Freeland zaproponowała umożliwienie rosyjskim oligarchom wykupienie się z sankcji. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostałyby przekazane Ukrainie - poinformowała agencja Associated Press, a za nią kanadyjskie media.

Ukraina nie odrzuca propozycji kanadyjskiej wicepremier

Według źródeł AP, Ukraina wie o tej propozycji i nie odrzuca takiej możliwości. Z kolei zachodni sojusznicy liczą też na to, że część oligarchów może dzięki temu odsunąć się od prezydenta Rosji Władimira Putina, a na tym Zachodowi zależy.

Jacht Szeherezada należący prawdopodobnie do Władimira Putina zacumowany w Marina di Carrara w Toskanii (zdjęcie z 23 marca)

Jacht Szeherezada należący prawdopodobnie do Władimira Putina zacumowany w Marina di Carrara w Toskanii (zdjęcie z 23 marca) PAP/EPa

KE informuje, że do tej pory zamrożonych zostało ponad 10 miliardów euro w różnych formach. To wartość majątków, do których w tej chwili rosyjscy oligarchowie nie mają dostępu.