Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę

"W sobotę przedstawię osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie sprawami zagranicznymi TISZY. Przed nami ważne zadania, przede wszystkim przywrócenie prawdziwej suwerenności Węgier" - zapowiedział w piątek Peter Magyar, lider największej partii opozycyjnej TISZA.
Następnego dnia ogłosił w mediach społecznościowych, że osobą tą będzie Anita Orban, ekspertka ds. energii i była dyplomatka. Jest ona niespokrewniona z Viktorem Orbanem, z którego partią TISZA będzie walczyć o władzę w kraju za niecałe 4 miesiące.
"Anita Orban jest doświadczoną dyplomatką, a jednocześnie najbardziej utytułowaną węgierską liderką w świecie biznesu. Nowa szefowa TISZY ds. zagranicznych wnosi perspektywę ekspertki w zakresie dyplomacji, polityki zagranicznej i energetycznej, a także procesu decyzyjnego w dużych korporacjach międzynarodowych" - napisał Peter Magyar na platformie X.
"Anita Orban powróciła do ojczyzny z wysokiego stanowiska kierowniczego w Londynie, aby wzmocnić zespół TISZY jako liderka polityki zagranicznej w naszych przygotowaniach do rządzenia" - czytamy w oświadczeniu.
Doświadczenie w dyplomacji i biznesie
Magyar podkreślił, że Orban jest pierwszą Węgierką w historii, która uzyskała doktorat z "najstarszej amerykańskiej uczelni w dziedzinie stosunków międzynarodowych", Fletcher School of Law and Diplomacy na Uniwersytecie Tufts w Bostonie.
W latach 2010-2015 Orban była wysłanniczką ds. bezpieczeństwa energetycznego w rządzie Viktora Orbana, reprezentując między innymi Grupę Wyszehradzką w Parlamencie Europejskim i amerykańskim Kongresie. Następnie pracowała na wysokich stanowiskach w sektorze LNG w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio w Grupie Vodafone w Londynie.
Polityka międzynarodowa TISZY
Jako lider TISZY Peter Magyar obiecuje podczas spotkań z wyborcami między innymi zmianę polityki wobec Brukseli i Unii Europejskiej. Zapowada zwrócenie Węgier "na ścieżkę europejską" i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych.
W lipcu 2025 roku Magyar powiedział, że "w pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli".
Przedwyborcze sondaże
TISZA prowadzi w większości publikowanych na Węgrzech sondaży przedwyborczych, lecz z niedużą przewagą. W najnowszym sondażu dla Instytutu Republikon, wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 procent, zaś Fidesz uzyskał 28 procent.
Z kolei biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało w 47 procent Węgrów, a dla partii Orbana 38 procent. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w grudniu jest to redukcja przewagi opozycji z 12 do 9 punktów procentowych Wtedy chęć głosowania na TISZĘ wyraziło 48 procent zdecydowanych wyborców, a na Fidesz 36 procent.
Autorka/Autor: mgk/akw
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/orbananita.tisza