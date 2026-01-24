Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę

Przywódca opozycyjnej TISZA na Węgrzech Peter Magyar w trakcie przemówienia na kongresie swojej partii Źródło: Reuters

"W sobotę przedstawię osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie sprawami zagranicznymi TISZY. Przed nami ważne zadania, przede wszystkim przywrócenie prawdziwej suwerenności Węgier" - zapowiedział w piątek Peter Magyar, lider największej partii opozycyjnej TISZA.

Następnego dnia ogłosił w mediach społecznościowych, że osobą tą będzie Anita Orban, ekspertka ds. energii i była dyplomatka. Jest ona niespokrewniona z Viktorem Orbanem, z którego partią TISZA będzie walczyć o władzę w kraju za niecałe 4 miesiące.

"Anita Orban jest doświadczoną dyplomatką, a jednocześnie najbardziej utytułowaną węgierską liderką w świecie biznesu. Nowa szefowa TISZY ds. zagranicznych wnosi perspektywę ekspertki w zakresie dyplomacji, polityki zagranicznej i energetycznej, a także procesu decyzyjnego w dużych korporacjach międzynarodowych" - napisał Peter Magyar na platformie X.

"Anita Orban powróciła do ojczyzny z wysokiego stanowiska kierowniczego w Londynie, aby wzmocnić zespół TISZY jako liderka polityki zagranicznej w naszych przygotowaniach do rządzenia" - czytamy w oświadczeniu.

Doświadczenie w dyplomacji i biznesie

Magyar podkreślił, że Orban jest pierwszą Węgierką w historii, która uzyskała doktorat z "najstarszej amerykańskiej uczelni w dziedzinie stosunków międzynarodowych", Fletcher School of Law and Diplomacy na Uniwersytecie Tufts w Bostonie.

Anita Orban Źródło: facebook.com/orbananita.tisza

W latach 2010-2015 Orban była wysłanniczką ds. bezpieczeństwa energetycznego w rządzie Viktora Orbana, reprezentując między innymi Grupę Wyszehradzką w Parlamencie Europejskim i amerykańskim Kongresie. Następnie pracowała na wysokich stanowiskach w sektorze LNG w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio w Grupie Vodafone w Londynie.

Polityka międzynarodowa TISZY

Jako lider TISZY Peter Magyar obiecuje podczas spotkań z wyborcami między innymi zmianę polityki wobec Brukseli i Unii Europejskiej. Zapowada zwrócenie Węgier "na ścieżkę europejską" i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych.

W lipcu 2025 roku Magyar powiedział, że "w pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli".

Przedwyborcze sondaże

TISZA prowadzi w większości publikowanych na Węgrzech sondaży przedwyborczych, lecz z niedużą przewagą. W najnowszym sondażu dla Instytutu Republikon, wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 procent, zaś Fidesz uzyskał 28 procent.

Z kolei biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało w 47 procent Węgrów, a dla partii Orbana 38 procent. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w grudniu jest to redukcja przewagi opozycji z 12 do 9 punktów procentowych Wtedy chęć głosowania na TISZĘ wyraziło 48 procent zdecydowanych wyborców, a na Fidesz 36 procent.