Świat

Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę

Anita Orban
Przywódca opozycyjnej TISZA na Węgrzech Peter Magyar w trakcie przemówienia na kongresie swojej partii
Źródło: Reuters
Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar ogłosił, że polityką zagraniczną jego partii pokieruje Anita Orban, którą nazwał "najbardziej utytułowaną Węgierką w świecie biznesu". Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia, a partia TISZA prowadzi w większości sondaży z Fideszem Viktora Orbana.

"W sobotę przedstawię osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie sprawami zagranicznymi TISZY. Przed nami ważne zadania, przede wszystkim przywrócenie prawdziwej suwerenności Węgier" - zapowiedział w piątek Peter Magyar, lider największej partii opozycyjnej TISZA.

Następnego dnia ogłosił w mediach społecznościowych, że osobą tą będzie Anita Orban, ekspertka ds. energii i była dyplomatka. Jest ona niespokrewniona z Viktorem Orbanem, z którego partią TISZA będzie walczyć o władzę w kraju za niecałe 4 miesiące.

Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców

"Anita Orban jest doświadczoną dyplomatką, a jednocześnie najbardziej utytułowaną węgierską liderką w świecie biznesu. Nowa szefowa TISZY ds. zagranicznych wnosi perspektywę ekspertki w zakresie dyplomacji, polityki zagranicznej i energetycznej, a także procesu decyzyjnego w dużych korporacjach międzynarodowych" - napisał Peter Magyar na platformie X.

"Anita Orban powróciła do ojczyzny z wysokiego stanowiska kierowniczego w Londynie, aby wzmocnić zespół TISZY jako liderka polityki zagranicznej w naszych przygotowaniach do rządzenia" - czytamy w oświadczeniu.

Doświadczenie w dyplomacji i biznesie

Magyar podkreślił, że Orban jest pierwszą Węgierką w historii, która uzyskała doktorat z "najstarszej amerykańskiej uczelni w dziedzinie stosunków międzynarodowych", Fletcher School of Law and Diplomacy na Uniwersytecie Tufts w Bostonie.

Anita Orban
Anita Orban
Źródło: facebook.com/orbananita.tisza

W latach 2010-2015 Orban była wysłanniczką ds. bezpieczeństwa energetycznego w rządzie Viktora Orbana, reprezentując między innymi Grupę Wyszehradzką w Parlamencie Europejskim i amerykańskim Kongresie. Następnie pracowała na wysokich stanowiskach w sektorze LNG w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio w Grupie Vodafone w Londynie.

Polityka międzynarodowa TISZY

Jako lider TISZY Peter Magyar obiecuje podczas spotkań z wyborcami między innymi zmianę polityki wobec Brukseli i Unii Europejskiej. Zapowada zwrócenie Węgier "na ścieżkę europejską" i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych.

W lipcu 2025 roku Magyar powiedział, że "w pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli".

"To wierzchołek góry lodowej". Tysiące wyszły na ulice
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To wierzchołek góry lodowej". Tysiące wyszły na ulice

Przedwyborcze sondaże

TISZA prowadzi w większości publikowanych na Węgrzech sondaży przedwyborczych, lecz z niedużą przewagą. W najnowszym sondażu dla Instytutu Republikon, wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 procent, zaś Fidesz uzyskał 28 procent.

Z kolei biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało w 47 procent Węgrów, a dla partii Orbana 38 procent. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w grudniu jest to redukcja przewagi opozycji z 12 do 9 punktów procentowych Wtedy chęć głosowania na TISZĘ wyraziło 48 procent zdecydowanych wyborców, a na Fidesz 36 procent.

Autorka/Autor: mgk/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/orbananita.tisza

Węgry
