WHO: dane sugerują mniejsze ryzyko hospitalizacji w przypadku omikrona

Ryzyko stwarzane na świecie przez wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa omikron pozostaje "bardzo wysokie" – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w cotygodniowym biuletynie epidemiologicznym. WHO wcześniej wskazała, że dane z Wielkiej Brytanii, RPA i Danii, krajów mających obecnie najwyższy wskaźnik zakażeń, sugerują mniejsze ryzyko hospitalizacji w przypadku omikrona w porównaniu z wariantem delta.

"Całkowite ryzyko związane z nowym niepokojącym wariantem omikron pozostaje bardzo wysokie - wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia - Wiarygodne dowody pokazują, że wariant ten ma przewagę wzrostu nad wariantem delta i podwojone tempo rozprzestrzeniania się". "W wielu krajach obserwuje się szybkie tempo zachorowalności. Ten gwałtowny wzrost jest prawdopodobnie powiązany z kombinacją utraty odporności i nieodłącznym wzrostem zakażalności wariantu omikron" – ostrzega WHO.

Organizacja zwróciła jednak uwagę na 29-procentowy spadek częstości zachorowań w Republice Południowej Afryki, kraju, który jako pierwszy zgłosił ten wariant do WHO, co miało miejsce 24 listopada.