WHO: program COVAX zaczyna przynosić efekty, szkodzą mu bilateralne umowy

W ostatnich dniach niektóre kraje europejskie zastanawiały się nad nabyciem szczepionek z Rosji lub Chin, które nie są jeszcze dopuszczone na rynek Unii Europejskiej. - Umowy dwustronne zawierane przez kraje w sprawie szczepień przeciw COVID-19 nie są korzystne dla programu COVAX – stwierdził w czwartek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge.

Wspierany przez Światową Organizację Zdrowia program COVAX, mający zagwarantować dostęp do szczepionek krajom rozwijającym się, jest "jedynym globalnym mechanizmem", który ma wyrównać szanse państw o niskich dochodach na pozyskanie szczepionek na COVID-19 - powiedział Kluge reporterom. - To, czego chcielibyśmy oczywiście uniknąć, to wszelkie bilateralne umowy szkodzące programowi COVAX, który teraz zaczyna przynosić efekty na całym świecie – dodał.