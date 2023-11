WHO odzyskała łączność z placówką w Gazie. "Nie funkcjonuje jako szpital"

Reakcja USA

Przedstawiciel Białego Domu oświadczył również, że nie ma wiarygodnych danych co do liczby ofiar w Strefie Gazy i nie wiadomo, ilu spośród zabitych to cywile, a ilu było bojownikami Hamasu. Wiemy jednak, że w operacjach, które rozpoczęły się po 7 października, zginęły tysiące niewinnych cywilów - podkreślił. Powtórzył również stanowisko, że Izrael ma prawo i obowiązek walczyć z Hamasem, który stanowi dla niego zagrożenie, ale musi to robić w sposób zgodny z prawami wojny.