WHO: Europa po raz kolejny epicentrum pandemii COVID-19

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył w środę, że Europa ponownie stała się epicentrum pandemii COVID-19. Dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO Mike Ryan podkreślił, że w niektórych krajach ponownie dochodzi do przeciążenia służby zdrowia.