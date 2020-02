WHO: koronawirus może dotrzeć do wszystkich krajów

Epidemia rozszerza się, a koronawirus może dotrzeć do większości lub nawet wszystkich krajów na świecie - ostrzegła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Była to reakcja na ogłoszony nieco wcześniej pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w Nigerii.

W związku z pierwszym przypadkiem zakażenia w Afryce Subsaharyjskiej, WHO ostrzegła, że obecny rozwój koronawirusa wskazuje, że może on dotrzeć do większości, "jeśli nie do wszystkich krajów" świata.