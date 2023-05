WHO: covid nie jest już globalnym zagrożeniem dla zdrowia

COVID-19 nie stanowi już globalnego zagrożenia dla zdrowia - przekazała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia. Według danych WHO śmiertelność spadła ze szczytowego poziomu ponad 100 tysięcy osób tygodniowo w styczniu 2021 r. do nieco ponad 3500 w tygodniu od 17 do 23 kwietnia bieżącego roku.