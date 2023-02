Co dwie minuty umiera na świecie kobieta w ciąży lub w trakcie porodu. Nowy raport WHO

Ogromne dysproporcje w opiece okołoporodowej na świecie

Dane WHO wskazują na ogromne dysproporcje między poszczególnymi regionami świata - najczęściej do zgonów związanych z ciążą dochodzi w najbiedniejszych krajach oraz tych ogarniętych konfliktem zbrojnym. Najwyższą śmiertelność w 2020 roku zaobserwowano w państwach Afryki Subsaharyjskiej - 545 zgonów matek na 100 tys. urodzonych dzieci (łącznie 202 tys. zgonów), co przekłada się na fakt, że 7 na 10 wszystkich zgonów świata związanych z ciążą ma miejsce właśnie w tym regionie. Dla porównania w Europie i Ameryce Północnej w 2020 roku na 100 tys. urodzeń przypadało 13 zgonów matek (łącznie 1400). W Polsce były to 2 zgony matek na 100 tys. urodzeń (łącznie 7 zgonów).

Eksperci WHO podkreślają, że dzisiejsza wiedza medyczna i możliwości technologiczne pozwalają na uniknięcie zdecydowanej większości przypadków śmierci kobiet w ciąży, jednak nie zawsze są one dostępne dla szerokich grup społecznych. Dlatego do okołoporodowych zgonów kobiet dochodzi częściej, gdy kobiety nie mają dostępu do opieki medycznej dobrej jakości, szczególnie w czasie bliskim końca ciąży. - Umieralność matek to kluczowy wskaźnik do oceny tego jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej. Inwestycja w kobiety to inwestycja w przyszłość społeczeństw i państw - podkreślił dr Lale Say z WHO. - Żadna kobieta nie powinna umierać w czasie porodu. Uważam, że jest to prawo człowieka, które powinno obowiązywać w każdym kraju i do zapewnienia którego powinien dążyć każdy rząd - dodał dr Anshu Banerjee.