Szef WHO ostrzega przed "moralną katastrofą"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), skrytykował egoizm najbogatszych państw i wezwał je do bardziej sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 na świecie. Jego zdaniem podejście samolubne może doprowadzić do "moralnej katastrofy".

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił uwagę na problem nierówności w dostępie do szczepionek podczas swojego przemówienia otwierającego posiedzenie Rady Wykonawczej WHO. Jak stwierdził, przez fakt, że najbogatsze państwa zawierają z producentami osobne umowy, niemal wszystkie z prawie 40 mln zaszczepionych dotąd osób to mieszkańcy 49 najbogatszych państw.