"Jesteśmy to winni czterem milionom osób, które zmarły". WHO apeluje do Chin

- Chiny powinny bardziej zaangażować się we współpracę z WHO w kwestii wyjaśnienia genezy pandemii koronawirusa, którego pierwsze przypadki wykryto w Wuhanie w grudniu 2019 roku - oświadczył w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie lepsza niż do tej pory, bo wszyscy musimy wiedzieć, co naprawdę się wydarzyło - dodał.