Ziemia osunęła się na miasto, wielu zabitych. "Pod zwałami błota, gałęzi i gruzu są jeszcze ludzie"

Co najmniej 25 osób zginęło po zejściu zwałów ziemi na Las Tejerias, przemysłowe miasto położone około 50 kilometrów na południowy zachód od stolicy Wenezueli, Caracas - poinformowała w niedzielę wiceprezydent tego kraju Delcy Rodriguez. Ponad 50 osób uznaje się za zaginione.

- To, co wydarzyło się w mieście Las Tejerias, to tragedia - dodała wiceprezydent Delcy Rodriguez.