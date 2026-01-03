Logo strona główna
Świat

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa 

Eksplozje w Caracas
Eksplozje w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
W sobotę rano w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było przelatujące samoloty i eksplozje. Donald Trump potwierdził, że to "Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciw Wenezueli i jej przywódcy". Jak poinformował, prezydent Nicolasowi Maduro, który zdążył ogłosić stan wyjątkowy, został wraz z żoną schwytany i wywieziony z kraju.

Associated Press poinformowała w sobotę rano czasu polskiego, że w Caracas słychać było co najmniej siedem wybuchów oraz przelatujące nisko samoloty. Z kolei agencja AFP donosiła o słyszanych nad ranem głośnych eksplozjach, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty. Według świadków cytowanych przez agencję Reuters widoczny był co najmniej jeden słup dymu, a południowa część miasta, w pobliżu dużej bazy wojskowej, nie miała prądu. 

Eksplozje w Caracas
Eksplozje w Caracas
Źródło: Reuters

Amerykańska operacja

Początkowo media, w tym CBS News, nieoficjalnie donosiły, że za atakami stoją Stany Zjednoczone. Przed południem wątpliwości rozwiał sam Donald Trump.

"Stany Zjednoczone Ameryki z powodzeniem przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciw Wenezueli i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Maduro, który wraz z żoną został schwycony i wywieziony z kraju" - napisał prezydent USA w poście opublikowanym na platformie Truth Social.

Stan wyjątkowy w Wenezueli

Jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem uderzeń przez Waszyngton rząd Wenezueli oświadczył, że odrzuca "agresję wojskową" i zasugerował, że stoją za nią Stany Zjednoczone. Poinformowano też, że ataki miały miejsce w Caracas oraz stanach Miranda, Aragua i La Guaira. Według władz Wenezueli celem ataku "jest przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą naftową i surowcami naturalnymi".

Prezydent Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy.

Eksplozje w Wenezueli
Eksplozje w Wenezueli
Źródło: Reuters

Jakie cele zaatakowano?

"Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują błyski i słupy dymu w wielu miejscach w stolicy Wenezueli, a wybuchy były na tyle silne, że trzęsły się okna oraz powodowały krótkie przerwy w dostawie prądu" - przekazała w mediach społecznościowych grupa Crown Intelligence, zajmująca się analizą globalnego bezpieczeństwa. Dodano, że "celami mogą być obiekty wojskowe".

"Ataki zlecił prezydent Donald Trump"

O tym, że za atakami stoją USA jako jedna z pierwszych podała reporterka CBS News Jennifer Jacobs. Poinformowała o tym na platformie X.

Chwilę później dziennikarka przekazała - powołując się na amerykańskich urzędników - że "ataki na obiekty w Wenezueli zlecił Donald Trump".

Według informacji CBS prezydent USA dał "zielone światło" amerykańskim siłom zbrojnym do przeprowadzenia ataków lądowych kilka dni temu. "Stany Zjednoczone były gotowe w Boże Narodzenie, ale pierwszeństwo miały naloty w Nigerii na cele ISIS" - przekazała Jacobs, powołując się źródła wśród amerykańskich urzędników. Po świętach operacja miała zostać ponownie przełożona z powodu warunków pogodowych. "Wojsko amerykańskie chciało warunków pogodowych sprzyjających powodzeniu misji" - wyjaśniła reporterka CBS.

Ambasada USA wydała ostrzeżenie

"Ambasada Stanów Zjednoczonych w Bogocie w Kolumbii ostrzega obywateli amerykańskich przed podróżowaniem do Wenezueli" - poinformowano w sobotę na stronie placówki i dodano, że posiada ona "informacje o wybuchach w Caracas w Wenezueli i okolicach".

Z komunikatu wynika, że obecnie w Wenezueli obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących do niej Amerykanów - poziom 4. W ostatnim ostrzeżeniu z 3 grudnia "zdecydowanie zalecano natychmiastowy wyjazd" obywatelom USA.

Korespondent CNN Stefano Pozzebon: Maduro oskarża Trumpa o eskalację konfliktu
Źródło: CNN

Napięte relacje USA i Wenezueli

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie zapowiadał operacje w ramach działań mających na celu wywarcie presji na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ustąpił ze stanowiska - przypomina agencja Reutera.

Działania te do tej pory obejmowały rozszerzenie sankcji, zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie oraz ataki na statki podejrzane o handel narkotykami na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim.

CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli
CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WenezuelaFoto

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
Autorka/Autor: os, momo

Źródło: PAP, Reuters, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

WenezuelaUSANicolas MaduroDonald Trump
