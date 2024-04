Kolejny kraj idzie w ślady Rosji. "Eliminacja wszelkich głosów sprzeciwu"

Jak informują latynoamerykańskie media, projekt ustawy "przeciwko faszyzmowi, neofaszyzmowi i podobnym opiniom" przedstawiła we wtorek wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Dokument otrzymał już w pierwszym czytaniu poparcie parlamentu kontrolowanego przez stronników Nicolasa Maduro. W najbliższych tygodniach spodziewane jest drugie czytanie.

Więzienie za promowanie "faszyzmu" w Wenezueli

Za złamanie przepisów ustawy grozić ma dyskwalifikacja polityczna i więzienie, od 8 do 12 lat za stosowanie przemocy dla celów politycznych oraz od 6 do 10 lat za popieranie faszyzmu. Oprócz tego przewidziano wysokie grzywny. Zakazane mają być również demonstracje, które rządzący uznają za promujące wrogie ideologie. Obowiązek powstrzymania się od nadawania "zakazanych wiadomości" dotyczyć będzie też mediów, którym za złamanie prawa grozić może cofnięcie koncesji.

Podobną narrację, w której reżim wypacza znaczenie faszyzmu i wykorzystuje to pojęcie do walki ze swoimi wrogami politycznymi, od lat stosuje Rosja. Oskarżenia o "faszyzm" i "nazizm" są wykorzystywane przez Moskwę nie tylko do walki z wewnętrznym sprzeciwem, ale służyły także za próbę usprawiedliwienia inwazji na sąsiednią Ukrainę.