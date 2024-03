Wenezuela tworzy nowe państwo na terytorium spornym z Gujaną

Decyzja wenezuelskiego parlamentu jest zgodna z niedawną retoryką prezydenta Nicolasa Maduro na temat rzekomego prawa jego kraju do sprawowania władzy nad regionem Essequibo, ale nie będzie miała natychmiastowego praktycznego skutku – stwierdziła agencja Reutera.

Wenezuela wszczyna spór o Essequibo

Wenezuela i Gujana zgodziły się w grudniu unikać użycia siły i nie eskalować napięć w sporze o terytorium o powierzchni 160 tysięcy kilometrów kwadratowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) ma zdecydować, do jakiego kraju należy dane terytorium, ale rząd Wenezueli oświadczył, że nie uznaje MTS, natomiast wiąże go wynik grudniowego referendum w sprawie m.in. prawa do kontrolowania Essequibo i umożliwienia tam poszukiwań ropy.