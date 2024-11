"Od popołudnia w piątek 15 listopada do soboty 16 listopada zwolniono 225 osób, przeciwko którym toczy się postępowanie w sprawie aktów przemocy, do jakich doszło po wyborach z 28 lipca" - napisał prokurator w komunikacie opublikowanym w sobotę wieczorem. Organizacja praw człowieka Foro Penal potwierdziła, że z więzień wypuszczono 131 osób. W poniedziałek będą one musiały się stawić w sądach, które zdecydują, jakie środki zapobiegawcze zostaną wobec nich zastosowane - napisano w komunikacie.