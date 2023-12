Znany raper zamordowany przez swoją menadżerkę

Była menadżerka rapera Canserbero przyznała się do zamordowania go i upozorowania samobójstwa. Na opublikowanym przez wenezuelskie służby nagraniu opowiedziała o szczegółach zbrodni, w trakcie której zabiła również producenta artysty, i późniejszym zacieraniu śladów. Canserbero był wówczas wielką gwiazdą w Ameryce Południowej, magazyn "Rolling Stone" uznawał go za najlepszego rapera tworzącego w języku hiszpańskim.

Prokurator generalny Wenezueli Tarek William Saab we wtorek opublikował nagrane kilka dni wcześniej wideo z Natalią Amésticą i jej bratem Guillermo. Była menadżerka zmarłego w 2015 roku wenezuelskiego rapera Canserbero przyznaje na nagraniu, że to ona dokonała zabójstwa artysty - jego śmierć dotychczas była uznawana przez śledczych za samobójstwo.

Raper zamordowany przez menadżerkę

Kobieta przekazała, że zaprosiła wówczas Canserbero i jego producenta do swojego mieszkania w mieście Maracay. - Dzieci wyjechały do babci i pojawiła się szansa, żeby zrobić im herbatę - wyjaśniła, mówiąc, że dodała do niej silny środek uspokajający. Kiedy ten zaczął działać, menadżerka zaatakowała nożem najpierw odurzonego Molnara, a następnie niemającego siły wstać z kanapy Canserbero. Następnie zadzwoniła do swojego brata Guillermo z prośbą o "pomoc w rozwiązaniu sytuacji", pozorując na miejscu zbrodni scenę walki pomiędzy dwoma mężczyznami oraz późniejsze samobójstwo rapera.