Spłonęły setki komputerów i tysiące maszyn do głosowania. "Niewiele można było uratować"

Ogromny pożar wybuchł w magazynie wenezuelskiej komisji wyborczej, położonym w stolicy kraju, Caracas. Ogień strawił prawie 50 tysięcy maszyn do głosowania i niemal 600 komputerów. Wypadek może wpłynąć na zaplanowane na ten rok wybory parlamentarne.

Do zdarzenia doszło w sobotę. - W pożarze spłonęło 582 komputerów i 49 408 maszyn do głosowania - powiedziała dzień później na konferencji prasowej przewodnicząca Krajowej Rady Wyborczej (CNE) Tibisay Lucena. - Niewiele można było uratować - dodała.

W wypadku nikt nie ucierpiał. Lucena poprosiła prokuraturę o zbadanie przyczyn pożaru. - Jeżeli są grupki ludzi, którzy myślą, że to zatrzyma nasz ustanowiony konstytucją proces wyborczy, to bardzo się mylą - podkreśliła przewodnicząca CNE.

Pożar magazynu w Caracas. Spłonęły setki komputerów i tysiące maszyn do głosowania

"Proces wyborczy jest daleki od zatrzymania"

Lucena nie przekazała, ile maszyn do głosowania jest wciąż gotowych do użycia ani jak pożar może wpłynąć na tegoroczne wybory parlamentarne. - Proces wyborczy jest daleki od zatrzymania - cytuje słowa Luceny BBC. Przewodnicząca CNE tłumaczyła dziennikarzom, że procedura wyborcza składa się z trzech etapów, a pożar wpłynął tylko na dwa z nich.

Firma, która dostarczyła system do głosowania, wycofała się z Wenezueli w 2017 roku, po przeprowadzonym w lipcu tamtego roku wyborach do Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego - nowo powołanego ciała ustawodawczego, które miało być konkurencją wobec istniejącego Zgromadzenia Narodowego, zdominowanego przez opozycyjnych parlamentarzystów. Według przedsiębiorstwa wyniki tego głosowania zostały zawyżone o co najmniej milion głosów na korzyść rządu.