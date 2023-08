Panna młoda dla żartu powiedziała "nie". Urzędnik odmówił udzielenia ślubu

Nagranie, na którym utrwalono niedoszły ślub, pojawiło się w mediach społecznościowych w lipcu. Jak widać i słychać na krążącym w sieci filmiku, w trakcie ślubu cywilnego prowadzący ceremonię urzędnik zwrócił się do wstępującej w związek małżeński pary z tradycyjną formułką. - Panie Danilo, czy z własnej i nieprzymuszonej woli chce pan pojąć Miriam za żonę? - spytał pana młodego urzędnik. Mężczyzna potwierdził. Później prowadzący ceremonię przemówił do panny młodej. - Pani Miriam, czy z własnej i nieprzymuszonej woli chce pani pojąć za męża Danilo? - spytał.

Wenezuela. Powiedziała "nie", przerwano ślub

Panna młoda tłumaczyła, że powiedziała "nie" z nerwów. Urzędnik nie dał się jednak nakłonić do zmiany decyzji. - Proszę zgłosić się do sekretariatu i ustalić inną datę - poinformował niedoszłe małżeństwo, a następnie zwrócił panu młodemu pudełko z obrączkami ślubnymi. W końcowej części nagrania wszyscy obecni w sali, na czele z Danilo i Miriam, wyglądają na zdezorientowanych. Na gorąco nikt nie komentował zachowania urzędnika ani nie prosił go, by zmienił zdanie.