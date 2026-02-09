Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Opozycjonista wyszedł z więzienia, "został porwany". "Przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali"

Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Wenezuela. Opozycjonista Juan Pablo Guanipa "został porwany" po wyjściu z więzienia
Źródło: Reuters
Wenezuelski opozycjonista Juan Pablo Guanipa "został porwany" - taką informację przekazało otoczenie polityka, w tym liderka opozycji, noblistka Maria Corina Machado. Guanipa zaledwie kilka godzin wcześniej opuścił zakład karny, w którym przebywał od ośmiu miesięcy.

Maria Corina Machado poinformowała w poniedziałek nad ranem w serwisie X, że jej bliski sojusznik polityczny Juan Pablo Guanipa został porwany w Caracas. "Uzbrojeni po zęby mężczyźni, ubrani po cywilnemu, przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali" - napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
"Nie sądzę, by odważyli się mnie zabić"
Maciej Wacławik
Donald Trump
Zapytali Trumpa, czemu pozostawił reżim w Wenezueli. "Jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem..."
Dyrektor CIA John Ratcliffe
"New York Times": dyrektor CIA w Wenezueli. "Przekazał wiadomość"

Juan Pablo Guanipa porwany

61-letni Guanipa jest liderem opozycyjnej partii Primero Justicia (Najpierw Sprawiedliwość) i byłym wiceprzewodniczącym wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego. W 2024 roku kwestionował wynik wyborów prezydenckich w Wenezueli, wskutek czego został oskarżony przez reżim Nicolasa Maduro o kierowanie spiskiem terrorystycznym. Wtedy zaczął się ukrywać, ale w maju 2025 roku został odnaleziony i aresztowany. W więzieniu spędził osiem miesięcy.

W niedzielę był w grupie co najmniej 30 osób, które zostały zwolnione z więzień - podało BBC, powołując się na wspierającą więźniów politycznych organizację Foro Penal.

Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Juan Pablo Guanipa po wyjściu z więzienia
Źródło: PAP/EPA/Ronald Pena R

Syn opozycjonisty Ramon Guanipa powiedział w nagraniu opublikowanym na portalach społecznościowych, że jego ojca uprowadzono tuż przed północą. Stwierdził, że była to zasadzka, w której jego ojciec został porwany przez dziesięciu uzbrojonych, niezidentyfikowanych mężczyzn. - Mój ojciec ponownie został porwany - powiedział. Partia Guanipy przekazała, że został on porwany przez "represyjne siły dyktatury".

CNN podaje, że biuro prokuratora generalnego potwierdziło, że zawnioskowało o umieszczenie Guanipy w areszcie domowym, argumentując, że naruszył on warunki swojego zwolnienia. Nie podano jednak szczegółów.

Kilka godzin wcześniej, po wyjściu z więzienia, Juan Pablo Guanipa opublikował na portalach społecznościowych kilka filmów, w których przemawiał do tłumu dziennikarzy i zwolenników, wzywając do uwolnienia innych więźniów politycznych i określając obecne władze kraju jako nielegalne.

Sytuacja w Wenezueli

W styczniu Stany Zjednoczone pojmały i odsunęły od władzy przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, pozostawiając jego współpracowniczkę, wiceprezydentkę Delcy Rodriguez jako tymczasową prezydentkę - przypomniała agencja Reuters. Wenezuelska opozycja i organizacje praw człowieka od lat twierdzą, że lewicowy rząd kraju stosuje zatrzymania w celu tłumienia działalności opozycyjnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Donald Trump
Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni
Eksplozje w Caracas
Podsumowali, ilu żołnierzy zginęło w akcji zatrzymania Maduro

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: PAP, BBC, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ronald Pena R

Udostępnij:
Tagi:
Wenezuela
Czytaj także:
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
BIZNES
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Strajk w całym kraju
BIZNES
Uciekali jeepem po kradzieży paliwa
Pościg za złodziejami paliwa
Opole
imageTitle
Żyła gotowy na polski sukces. "Jest w stanie walczyć o złoty medal"
EUROSPORT
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zatonął samochód, w środku spała kobieta. Sąd uznał, że to było zabójstwo
Katowice
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Polska
Klatka kluczowa-216523
70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl
Świat
imageTitle
Przez igrzyska zapomniała o studiach. Mistrzowska reakcja profesora
EUROSPORT
imageTitle
Olimpijka szuka partnera na randkę. Otrzymała 600 wiadomości
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne złoto dla Szwajcarów. Brązowego medalu nie przyznano
EUROSPORT
Włochy. Napad na ciężarówkę w Apulii
"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Świat
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
BIZNES
Jechał za szybko i pod wpływem narkotyków
Jechał za szybko i był pod wpływem narkotyków
Opole
Igrzyska olimpijskie dzień trzeci - relacja
Wręczono kolejne medale
RELACJA
shutterstock_2273440563
Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków
Zdrowie
Zderzenie w miejscowości Morgi
Sześć aut zderzyło się na krajowej "50"
WARSZAWA
2026-02-09T003958Z_1_LWD377408022026RP1_RTRWNEV_C_3774-FOOTBALL-NFL-SUPER-BOWL-EPSTEIN-SURVIVORS-0003
Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"
Świat
Keir Starmer
Kolejny współpracownik premiera zrezygnował
Świat
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
METEO
Podczas procesu Wojciech W. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów
Zabójstwo w komisie. Oskarżony znów skazany przez neosędziego
Poznań
W jej domu była ujemna temperatura, ona czuła się coraz gorzej
W jej domu była ujemna temperatura, seniorka czuła się coraz gorzej
Trójmiasto
Wyrok w procesie odwoławczym dwóch obywateli Rosji skazanych na 5,5 roku więzienia za szpiegostwo i prowadzenie naboru do Grupy Wagnera
Prowadzili nabór do Grupy Wagnera. Decyzja sądu
Kraków
Michał Woś
Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS
Polska
imageTitle
Wielkie emocje na stoku. Minimalna różnica w walce o złoto
EUROSPORT
imageTitle
"Co się dzieje z tymi medalami?". Kolejna wpadka, organizatorzy się tłumaczą
EUROSPORT
William - Kate
"Zdali sobie sprawę, że muszą coś powiedzieć". Oświadczenie książęcej pary
Świat
Szef MON zapowiada cykl szkoleń dla cywilów "wGotowości"
Będą zmiany w działaniu rezerwy. "Mówimy o kolejnej grupie setek tysięcy osób"
Polska
imageTitle
Zdjął koszulkę, rzucił się na śnieg. Symboliczna celebracja
EUROSPORT
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
W lutym 2022 roku na wał upadło drzewo uszkodzone przez bobry i doszło do wylania rzeki Ner
Od powodzi stulecia nie zmieniło się tam nic. Nie pomagają bobry, nornice i lisy
Piotr Krysztofiak
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica