Wenezuela. Opozycjonista Juan Pablo Guanipa "został porwany" po wyjściu z więzienia

Maria Corina Machado poinformowała w poniedziałek nad ranem w serwisie X, że jej bliski sojusznik polityczny Juan Pablo Guanipa został porwany w Caracas. "Uzbrojeni po zęby mężczyźni, ubrani po cywilnemu, przyjechali czterema samochodami i siłą go zabrali" - napisała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

Juan Pablo Guanipa porwany

61-letni Guanipa jest liderem opozycyjnej partii Primero Justicia (Najpierw Sprawiedliwość) i byłym wiceprzewodniczącym wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego. W 2024 roku kwestionował wynik wyborów prezydenckich w Wenezueli, wskutek czego został oskarżony przez reżim Nicolasa Maduro o kierowanie spiskiem terrorystycznym. Wtedy zaczął się ukrywać, ale w maju 2025 roku został odnaleziony i aresztowany. W więzieniu spędził osiem miesięcy.

W niedzielę był w grupie co najmniej 30 osób, które zostały zwolnione z więzień - podało BBC, powołując się na wspierającą więźniów politycznych organizację Foro Penal.

Syn opozycjonisty Ramon Guanipa powiedział w nagraniu opublikowanym na portalach społecznościowych, że jego ojca uprowadzono tuż przed północą. Stwierdził, że była to zasadzka, w której jego ojciec został porwany przez dziesięciu uzbrojonych, niezidentyfikowanych mężczyzn. - Mój ojciec ponownie został porwany - powiedział. Partia Guanipy przekazała, że został on porwany przez "represyjne siły dyktatury".

CNN podaje, że biuro prokuratora generalnego potwierdziło, że zawnioskowało o umieszczenie Guanipy w areszcie domowym, argumentując, że naruszył on warunki swojego zwolnienia. Nie podano jednak szczegółów.

Kilka godzin wcześniej, po wyjściu z więzienia, Juan Pablo Guanipa opublikował na portalach społecznościowych kilka filmów, w których przemawiał do tłumu dziennikarzy i zwolenników, wzywając do uwolnienia innych więźniów politycznych i określając obecne władze kraju jako nielegalne.

Sytuacja w Wenezueli

W styczniu Stany Zjednoczone pojmały i odsunęły od władzy przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, pozostawiając jego współpracowniczkę, wiceprezydentkę Delcy Rodriguez jako tymczasową prezydentkę - przypomniała agencja Reuters. Wenezuelska opozycja i organizacje praw człowieka od lat twierdzą, że lewicowy rząd kraju stosuje zatrzymania w celu tłumienia działalności opozycyjnej.

