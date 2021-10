Nicolas Maduro "przyśpiesza" święta Bożego Narodzenia

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro we wtorek złożył rodakom życzenia bożonarodzeniowe. Dyktator od objęcia władzy w 2013 roku z coraz większym wyprzedzeniem ogłasza początek obchodów świąt Bożego Narodzenia. Tym razem uczynił to dwa i pół miesiąca wcześniej.

W przeddzień zmalała minimalnie wenezuelska inflacja: zmniejszyła się z 2940 procent do 2719 proc.

Kryzys humanitarny w Wenezueli

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez wenezuelski Uniwersytet Katolicki im. Andresa Bello, 76,6 proc. rodzin w kraju nie jest w stanie pokryć ze swych dochodów nieodzownych wydatków na żywność, a ogromna większość wenezuelskich dzieci jest niedożywiona. Organizacja Caritas stwierdza, że dzieci to najciężej doświadczona część wenezuelskiego społeczeństwa.

Po tym jak po 2014 roku wyemigrowało z kraju ze względów ekonomicznych i politycznych ponad 5,6 miliona osób, ludność Wenezueli zmalała do 28,7 mln mieszkańców. Przed wybuchem pandemii Covid-19 codziennie uciekało z kraju średnio 5 tysięcy Wenezuelczyków, ale trudności ze znalezieniem pracy za granicą w czasach pandemii zmusiły do powrotu do Wenezueli ponad 140 tysięcy osób.